Todos por Fausti: internada en La Plata, tiene una enfermedad única en el país y necesita viajar a Canadá

Faustina tiene siete meses y está internada en el Hospital de Niños de La Plata, a causa de una enfermedad única en el país. Para realizar un tratamiento médico urgente debe viajar a Canadá y sus padres piden ayuda para costear los gastos.

El estado de salud de Faustina es “complejo”. Es oriunda de Mones Calzón y el tratamiento médico es urgente, a causa del diagnóstico de una enfermedad mitocondrial, defecto del Gen POLG.

Familiares y amigos comenzaron una campaña para recaudar dinero en pos de viajar al Hospital Infantil de Montreal, en Canadá. El monto necesario es 220 millones de pesos, dado que debe ser trasladada en un avión sanitario y permanecer allí cuatro meses.

Sus padres, Miriam y Santiago, explicaron que a la bebé le es difícil aumentar de peso, por lo que se alimenta de un catéter y respira por su traqueostomía y respirador. Además, tiene una sonda conectada al estómago y asistencia para eliminar el contenido de los intestinos.

No tiene fuerza en los músculos, por lo que sus movimientos son reducidos, no puedo sostener la cabeza ni sentarse sola. La enfermedad avanzó muy rápido en poco tiempo pero ella no pierde la sonrisa.

Quienes quieran y puedan donar, pueden hacerlo a la cuenta 0110366130036601366451, al alias faustina.ramos a nombre de su mamá, Miriam Alcaraz o comunicarse por redes sociales a la cuenta https://www.instagram.com/todosporfaustir .