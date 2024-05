“Le doy gracias a Dios y a la vida por haber llegado a Estudiantes”

Tal cual informó este matutino en su edición anterior, Javier Altamirano fue parte de la delegación de Estudiantes que viajó rumbo a Santiago del Estero para la final de la Copa de la Liga Profesional ante Vélez.

Sin embargo, el chileno vivió un momento muy especial durante la consagración. Y es que tanto Santiago Ascacibiar como José Sosa, capitanes, lo incluyeron a la hora de levantar el trofeo obtenido en el Madre de Ciudades.

Ante esto, el trasandino remarcó lo que significa ser parte del grupo y también agradeció el hecho de haber llegado a una institución como el Pincha.

“Me pone muy feliz estar acá. Me hacen sentir parte de todo esto, sabiendo que no estuve en la última parte. Y eso me genera mucha felicidad”, comenzó Altamirano. “Todos somos jugadores, pero antes de jugadores somos personas. Eso habla muy bien del grupo humano que hay”, consideró.

Acto seguido, se mostró muy agradecido con lo que hoy por hoy está viviendo, tras aquel episodio frente a Boca.

“A uno como jugador le hubiera gustado estar dentro del campo, de la cancha y del vestuario. Por la situación que pasó, no me tocó estar. Pero ellos siempre me preguntaron cómo estaba, cómo estaba mi pareja. Por eso me pone muy feliz esto. Le doy gracias a Dios y a la vida por haber llegado a un club como Estudiantes”, agregó.