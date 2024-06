Último día de inscripción para “Aspire In The World”

Esta semana el Estadio UNO será sede del evento internacional “Aspire In The World Fellows – The Workshop Tour”, el cual se desarrollará a partir de mañana martes hasta el jueves 6.

El evento, que fue declarado de Interés Municipal y de Interés Turístico, reunirá a destacados expertos y profesionales del deporte con el objetivo de compartir tendencias y prácticas para el rendimiento deportivo de elite y promover el desarrollo del fútbol juvenil a nivel mundial.

El mismo está organizado de manera conjunta por Estudiantes y Aspire Academy, y contará con la participación de expositores de algunos de los clubes y federaciones más importantes del mundo.

Cabe destacar que se trata de un evento gratuito y limitado para 1000 asistentes. Aquellos interesados en participar, deberán completar el formulario de inscripción disponible en https://aspire.estudiantesdelaplata.com

En la jornada de hoy lunes se dará la última tanda de inscriptos admitidos, quienes recibirán vía correo electrónico la confirmación para su participación al evento. A su vez, todos los inscriptos que ya han sido confirmados previamente recibirán también las instrucciones de acceso y los beneficios de participación en las diferentes ponencias que se realizarán.

Del mismo participarán, por ejemplo, Juan Sebastián Verón, Roberto Sensini, Jorge Desio, Gerard Trives Guardiola, del FC Barcelona, Mattia Modonutti, del FC Inter de Milán, Andrea Carolina Striglio, de la Federación Italiana de Fútbol y el exentrenador de la Selección Argentina de Básquet Sergio Hérnandez, por nombrar algunos.