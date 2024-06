Héctor Aguer habló de la renuncia del Arzobispo de La Plata Gabriel Mestre y le apuntó al Papa Francisco: "Lleno de rarezas"

Aún resuena la renuncia del ahora ex Arzobispo de La Plata Gabriel Mestre a pedido del Papa Francisco. Una decisión marcada por el rumor de un supuesto "carpetazo" que tuvo mucha repercusión en el ámbito de la Iglesia, no solo a nivel local sino nacional e internacional.

En ese marco, quien salió a opinar en los últimos días a través de la publicación de una nota fue Monseñor Héctor Aguer, Arzobispo Emérito de La Plata, quien le apuntó a Bergoglio al declarar las “rarezas eclesiásticas” en torno a la renuncia de uno de sus sucesores el pasado 27 de mayo, tras estar en el cargo poco más de 8 meses.

El prelado de 81 años, en un artículo titulado “Rarezas eclesiásticas”, indicó que “el pontificado de Francisco está lleno de rarezas" y advirtió que "en esta nota llamaré la atención sobre una de ellas. Monseñor Gabriel Mestre fue Obispo de Mar del Plata, promovido luego al Arzobispado Metropolitano de La Plata, donde duró ocho meses y medio”.

Sobre la renuncia de Mestre, Aguer resaltó que desde el Vaticano sólo se informó que el Papa Francisco la había aceptado y que “no se dieron más detalles. La verdad es que el Papa le pidió la renuncia; dicho groseramente: lo echó”. Luego agregó: “Esta noticia causó pena a los sacerdotes platenses, que habían sobrellevado con paciencia el quinquenio de Víctor Manuel Fernández, amigo del Papa, ahora Cardenal y que ocupa el sitio que durante muchos años ejerció el eximio teólogo Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI”.

Además destacó que “en poco más de ocho meses, Mestre se perfilaba como un Arzobispo que iba a emprender lo que Fernández no hizo. Sé de lo que hablo: durante dos décadas fui Arzobispo de La Plata. La mirada que arrojo sobre el caso, no es solamente eclesiástica, sino también política”. El arzobispo emérito también se refirió a “la rareza” que “ha victimizado” a Monseñor Mestre, citando la carta de este último el día de su renuncia: “Después de confrontar algunas percepciones distintas con lo acontecido en la Diócesis de Mar del Plata desde noviembre de 2023 hasta la actualidad, el Papa Francisco me pidió la renuncia a la sede platense”, lo que hizo “con profunda paz y total rectitud de conciencia ante Dios”.

Lo cierto es que tras la salida de Mestre de la diócesis de Mar de Plata en 2023, renunciaron en menos de tres meses dos obispos nombrados para el cargo que, además, no llegaron a asumirlo: Monseñor José María Baliña, quien acusó problemas de salud; y Monseñor Gustavo Larrazábal, Obispo Auxiliar de San Juan de Cuyo, quien fue acusado de acoso y abuso de poder, ante lo cual recibió el respaldo de la Nunciatura Apostólica en Argentina, que indicó que las acusaciones eran rumores “que no tienen fundamento”.

En ese marco, Aguer dio su versión de la renuncia de Mestre: "Lo extraño o raro es que al parecer se lo separa del Arzobispado por lo sucedido en Mar del Plata cuando Mestre era el Obispo. ¿Se equivocaron, entonces, al promoverlo?. (...) El disimulo romano, que tiene hondas raíces, ahora suma los hábitos jesuíticos. Esta falsa discreción da lugar a la sospecha apresurada, que por lo general tiene dos materias: problemas financieros o sexuales”.

“Me gustaría saber si el Cardenal Fernández, que como dije es amigo del Pontífice, ha tenido algo que ver en este asunto disparatado”, agregó y luego lamentó que “Roma se ha argentinizado, para desgracia de los argentinos, y ofusca la libertad, que es un don de Dios”. Es por eso que exigió que “los sacerdotes y los demás fieles de La Plata merecen una explicación”.

Para cerrar su idea, el arzobispo emérito platense recordó que “Mestre es obispo desde 2017; biblista y profesor, bien preparado para la tarea Providencial en que la mitra lleva por dentro un corona de espinas. Hubiera sido un gran Arzobispo”. Y terminó diciendo: “Hago notar que su lema episcopal reza ‘Jesucristo es nuestra Paz’. Nos ha dado un buen ejemplo al aceptar en paz la arbitrariedad. Pero los autores de las rarezas no creo que puedan disfrutar de esa Paz”.