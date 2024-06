"Nos sorprendió": Bochatey habló de la renuncia de Mestre, el ex Arzobispo de La Plata

Esta mañana Alberto Bochatey, el administrador apostólico de La Plata, recibió a la prensa tras la presentación de la Colecta Anual de Cáritas que se llevó a cabo en el Salón San Francisco de la Catedral platense. En ese marco habló de la renuncia del ahora ex Arzobispo de La Plata, Gabriel Mestre, a pedido del Papa Francisco, una decisión que generó ruido en el seno de la Iglesia.

Sobre Mestre confirmó que "continuará en La Plata como párroco en algunas parroquias de la diócesis que no tienen cura" y sostuvo que su alejamiento del cargo “nos tomó por sorpresa”. Bochatey explicó que “fue por un tema que no pasó en La Plata, sino en Mar del Plata" y que "esto nos provoca un cambio ya que veníamos con el ímpetu de lo nuevo, de una persona joven con mucho entusiasmo”.

Cuando se le consultó sobre si había una fecha para que nuestra ciudad vuelta a tener un Arzobispo aseguró que “no sabemos" y que "no hay tiempos” para elegir al reemplazante de Mestre. “El Papa Francisco no ha sido en general de alargar mucho los tiempos. Nunca ha pasado una que una diócesis esté sin arzobispo más de tres meses”, se explayó al respecto.

Por otro lado reconoció que “ni el Papa Francisco pensaba que La Plata iba a quedar vacante. Creo que lo agarró a trasmano”.

Por otro lado analizó el contexto actual del país y cuando le preguntaron por el presidente Javier Milei manifestó: “Es un misterio, hay mucha gente que sigue con esperanza”. Luego agregó: “Se había tocado un fondo muy grande. La corrupción era inmensa. Hay que fijarse lo que está pasando con los alimentos. Me duele como cristiano. Hay hambre y se están tirando la caja de los alimentos por la cabeza”.

Más adelante dijo que “hubiera sido un ejemplo maravilloso de amor a la Argentina que el oficialismo y la oposición dijeran ‘paremos los cañones, repartamos esto y después seguimos peleando’, pero no sucedió”, y destacó que “el populismo si no educa, tiene mayor éxito. Hemos caído en el tema de escolaridad enormemente. Casi el 60% de los chicos no termina el secundario y eso es un atraso inmenso”.

Para terminar sostuvo: “No es Milei Sí o Milei No, ni peronismo Sí o peronismo No. El caos está. Miremos para adelante y tratemos de construir”.