“¡Los mataste a todos!”: el halago de Mirtha a Diego Santilli en su regreso al programa

El dirigente, que obtuvo el 41,45% de los votos, fue felicitado por la conductora y compartió detalles sobre su reciente corte de pelo.
Escuchar esta nota
El flamante ganador de las elecciones pasadas, Diego Santilli, fue uno de los invitados a La Noche de Mirtha y se llevó un inesperado elogio de la conductora. “Diego, los mataste a todos”, dijo entre risas.
Santilli, quien obtuvo el 41,45% de los votos, regresó a la mesa más famosa luego de haber estado días antes de las elecciones y aseguró que el programa de la Chiqui le había traído suerte. “Nos diste suerte a Patricia y a mí. También al presidente, que ganó una elección tremenda”, afirmó.
Por otra parte, Mirtha se mostró sorprendida por el corte de pelo del funcionario, ya que, tras su triunfo, se cortó el cabello en vivo durante un programa de streaming, tal como lo había prometido. “A ver, date vuelta que no te vi bien”, le dijo. Y agregó: “Ah, no, bastante te cortaste. ¿Hiciste una promesa?” Santilli respondió: “Asumí un compromiso y hay que cumplirlo”, afirmó.
Finalmente, la periodista Débora Plager, otra de las personalidades invitadas, comentó: “Es uno de los pocos políticos que cumple las promesas de campaña”, bromeó.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
