El Gordo Dan se metió en la interna: afirma que Martín Menem le mintió al presidente Milei

Las internaciones por gripe crecen y hay más consultas por casos de influenza, bronquiolitis y neumonías
Las internaciones por gripe crecen y hay más consultas por casos de influenza, bronquiolitis y neumonías
Milei defendió a Menem, pero advirtió: “Santiago Caputo es mi hermano”
Juntan firmas en rechazo al cambio de circulación en el Parque Saavedra
VIDEO. ¿El desencadenante del crimen en Villa Alba? Lo tumban a piñas, le roban la moto, fue por venganza y lo mataron
VIDEO.- Final feliz para el elefante marino que apareció en Isla Santiago: subió al camión y lo devolvieron al río
VIDEO.- Se conocieron los audios del VAR tras el final caliente de Boca y Cruzeiro
Odontólogos suspenden la atención por PAMI y afecta a jubilados de La Plata
Cartonazo vacante y pozo de $3.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA
A los 79 años Gerardo Romano, habló sobre su enfermedad y el sexo: "Me gustaría..."
Los misterios detrás de la esvástica en La Plata: piden analizar la zona
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
El Gobierno rechazó las denuncias de Evo Morales y ratificó la ayuda humanitaria a Bolivia
Aparecieron carteles de Kicillof en CABA y los intervinieron con la frase "Cristina Libre"
Impuesto a Ganancias: ARCA no apelará más fallos contra jubilados
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Muerte en Chascomús: autopsia, reclamo y el nexo con La Plata
Frío polar sin tregua este miércoles en La Plata: ¿hasta cuándo siguen las bajas temperaturas?
ANSES paga el aguinaldo en junio: qué pasa con los jubilados que cobran la mínima
Dolor en La Plata por la muerte del profesor doctor Oscar Alberto Giacomantone
En Wall Street hacen números y vaticinan quiénes serán los finalistas del Mundial 2026
Fruta y verdura de estación: días para cítricos, repollo y brócoli
Fuerte choque y caos de tránsito en 31 y 60: hubo un motociclista herido
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 20 de mayo 2026
La trama detrás de la “banda del 79”, acusada de sembrar terror en La Plata
Alerta por la falta de personal en un área del Hospital San Juan de Dios
Un nene lucha por su remedio, contra el tiempo y la burocracia de la salud
Una quilmeña conmovió a Nueva York y ganó el premio estudiantil más importante por su IA
Filosa respuesta de Wanda Nara a los que criticaron su Martín Fierro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En medio de la polémica en el oficialismo, el referente libertario en redes aseguró que “no se puede tomar a la gente de pelotuda”
Escuchar esta nota
El referente libertario Daniel Parisini, conocido en redes sociales como “El Gordo Dan”, se metió de lleno en la interna de La Libertad Avanza (LLA) y aseguró que “le mintieron al Presidente” sobre la polémica por la cuenta anónima de X @PeriodistaRufus.
Parisini sostuvo que está “convencido” de que el perfil pertenecía al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y rechazó la versión impulsada por Javier Milei, quien había asegurado que la controversia fue “prefabricada” para perjudicar al dirigente riojano.
“Estoy convencido de que no es algo fabricado. Estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem. Lo tengo totalmente asegurado y no tengo dudas. Creo que le mintieron al Presidente”, afirmó el conductor del streaming Carajo. La disputa interna se profundizó luego de que Milei defendiera públicamente a Menem y asegurara que la situación había sido “implantada” para generar un conflicto dentro del oficialismo.
Parisini también cuestionó el cambio de versiones alrededor del caso y recordó que el propio Menem había atribuido inicialmente el episodio a “un error involuntario” de un community manager. “Ahora dicen que es una operación implantada, lo cual no tiene conexión con la versión previa que Martín Menem había dado a conocer”, remarcó el referente de Las Fuerzas del Cielo.
Durante su descargo, el influencer libertario también pidió que el cineasta y funcionario Santiago Oría publique el material audiovisual que, según Milei, demostraría que todo fue una maniobra armada contra Menem.
“A mí me parece que sería muy sano que si Santiago Oría tiene este video, lo publique. Creo que sería sano para todos. Si ese video se publica y tiene algún argumento convincente, me comprometo a pedir disculpas públicas”, expresó Parisini.
LE PUEDE INTERESAR
Se disparó: la inflación mayorista marcó 5,2% en abril
LE PUEDE INTERESAR
La interna libertaria se disputa en las redes y también en la Justicia
El Presidente había mencionado horas antes, en una entrevista televisiva, que Oría le mostró un video explicativo donde se argumentaba que la polémica había sido “prefabricada para generar un problema” dentro del oficialismo.
La controversia comenzó durante el fin de semana, cuando dirigentes y militantes libertarios vincularon la cuenta @PeriodistaRufus con el entorno de Menem luego de la difusión de capturas de pantalla y enlaces que habrían conectado ese perfil con cuentas oficiales del dirigente riojano.
En la madrugada de este miércoles, Parisini volvió a insistir sobre el tema en su cuenta de X y afirmó que “Wayback Machine cargó el tuit original de Rufus” con un enlace que, según sostuvo, “redirige a la cuenta oficial de Martín Menem”.
“No quedan dudas: no fue plantado. No le mientan nunca más al Presidente”, escribió el referente libertario junto a un video donde expuso nuevas capturas sobre el caso.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí