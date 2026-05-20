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Política y Economía

El Gordo Dan se metió en la interna: afirma que Martín Menem le mintió al presidente Milei

En medio de la polémica en el oficialismo, el referente libertario en redes aseguró que “no se puede tomar a la gente de pelotuda”

El Gordo Dan se metió en la interna: afirma que Martín Menem le mintió al presidente Milei
20 de Mayo de 2026 | 07:11

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El referente libertario Daniel Parisini, conocido en redes sociales como “El Gordo Dan”, se metió de lleno en la interna de La Libertad Avanza (LLA) y aseguró que “le mintieron al Presidente” sobre la polémica por la cuenta anónima de X @PeriodistaRufus.

Parisini sostuvo que está “convencido” de que el perfil pertenecía al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y rechazó la versión impulsada por Javier Milei, quien había asegurado que la controversia fue “prefabricada” para perjudicar al dirigente riojano.

“Estoy convencido de que no es algo fabricado. Estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem. Lo tengo totalmente asegurado y no tengo dudas. Creo que le mintieron al Presidente”, afirmó el conductor del streaming Carajo. La disputa interna se profundizó luego de que Milei defendiera públicamente a Menem y asegurara que la situación había sido “implantada” para generar un conflicto dentro del oficialismo.

Parisini también cuestionó el cambio de versiones alrededor del caso y recordó que el propio Menem había atribuido inicialmente el episodio a “un error involuntario” de un community manager. “Ahora dicen que es una operación implantada, lo cual no tiene conexión con la versión previa que Martín Menem había dado a conocer”, remarcó el referente de Las Fuerzas del Cielo.

Durante su descargo, el influencer libertario también pidió que el cineasta y funcionario Santiago Oría publique el material audiovisual que, según Milei, demostraría que todo fue una maniobra armada contra Menem.

“A mí me parece que sería muy sano que si Santiago Oría tiene este video, lo publique. Creo que sería sano para todos. Si ese video se publica y tiene algún argumento convincente, me comprometo a pedir disculpas públicas”, expresó Parisini.

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El Presidente había mencionado horas antes, en una entrevista televisiva, que Oría le mostró un video explicativo donde se argumentaba que la polémica había sido “prefabricada para generar un problema” dentro del oficialismo.

La controversia comenzó durante el fin de semana, cuando dirigentes y militantes libertarios vincularon la cuenta @PeriodistaRufus con el entorno de Menem luego de la difusión de capturas de pantalla y enlaces que habrían conectado ese perfil con cuentas oficiales del dirigente riojano.

En la madrugada de este miércoles, Parisini volvió a insistir sobre el tema en su cuenta de X y afirmó que “Wayback Machine cargó el tuit original de Rufus” con un enlace que, según sostuvo, “redirige a la cuenta oficial de Martín Menem”.

“No quedan dudas: no fue plantado. No le mientan nunca más al Presidente”, escribió el referente libertario junto a un video donde expuso nuevas capturas sobre el caso.

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