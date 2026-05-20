Restitución de fondos para provincias: miércoles de reunión clave en Casa Rosada

El Gobierno nacional mantendrá este miércoles una reunión clave en la Casa Rosada para analizar mecanismos de restitución de fondos destinados a las provincias -sobre todo las más cercanas a la línea gubernamental-, en medio de la creciente presión de los gobernadores por la caída de recursos y la paralización de obras públicas.

El encuentro se dará luego de los reclamos que distintos mandatarios provinciales vienen realizando por la reducción de transferencias discrecionales y el impacto del ajuste fiscal impulsado por la administración de Javier Milei. Según trascendió, el Ejecutivo busca “redirigir recursos” para sostener acuerdos políticos con gobernadores aliados y evitar un mayor deterioro en la relación con las provincias.

La discusión se produce en un contexto de fuerte caída en la recaudación nacional y luego de que el Gobierno avanzara con un recorte de alrededor de 2,5 billones de pesos en distintas áreas del Estado. En ese escenario, las provincias vienen alertando sobre dificultades para sostener infraestructura, programas y servicios esenciales.

Entre los puntos que generan mayor tensión aparecen los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), las partidas especiales y el financiamiento de obras públicas. En las últimas semanas varios gobernadores profundizaron sus reclamos por la baja de transferencias no automáticas y reclamaron mayor previsibilidad en el envío de fondos.