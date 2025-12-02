El juicio oral y público por el presunto falso testimonio del remisero Marcelo Tagliaferro y Patricia Godoy, en una causa derivada del cuádruple crimen de La Plata, tuvo su segunda jornada en el Tribunal Oral y Criminal IV.

Fuentes del caso informaron que en la jornada de este martes hubo seis nuevos testimonios. Por un lado, se trató de vecinos de Osvaldo Martínez, -principalmente por el falso testimonio de Godoy, la mujer que había dicho que lo había visto volver a tipo, supuestamente, después de las doce de la noche mencionando un automóvil y demás.

La mayoría de los testimonios coincidieron en que a Martínez lo vieron llegar esa noche, o sea, la noche anterior al cuádruple femicidio y que tal como había declarado Martínez, entró el auto, cerró el portón y no volvieron a verlo más toda la noche, hasta la noche hasta el día siguiente que vino la policía.

Como se contó en la previa de este juicio, Patricia Godoy, otra de las testigos citadas en la instrucción a cargo de la fiscal Ana Medina, sostuvo que vio a Martínez llegar a su casa en Melchor Romero esa madrugada, sin camisa, bajando de un automóvil Fiat Uno blanco. Para la Fiscalía, el relato de Godoy reforzaba la línea acusatoria contra “Alito”.

Declaró Osvaldo Martínez en la primera jornada

Osvaldo “Alito” Martínez, denunciante y particular damnificado también compareció ante los magistrados: “Sufrí mucho por las declaraciones que dieron Tagliaferro y Godoy. También por lo hecho por el fiscal Álvaro Garganta, que se agarró de esos testimonios mendaces para mantenerme preso”.

Martínez señaló que Godoy declaró falsamente en su contra: “Dijo que llegué a mi casa en cuero y ensangrentado el día de los asesinatos. Nunca vi a esa mujer en mi vida. Lo que dijo se probó que era mentira”. Además, aclaró: “No quiero venganza, quiero Justicia”.

Ayer, finalmente declaró Herminia López, madre de Martínez, quien criticó duramente el proceso penal que padeció su hijo, calificándolo de “corrupto”, y apuntó contra decisiones tomadas por el fiscal Álvaro Garganta y el juez de Garantías Guillermo Atencio.

El juicio continuará este martes desde las 11,