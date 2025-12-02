Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Cuádruple crimen de La Plata: en el juicio por falsos testimonios, declararon los vecinos de "Alito" Martínez

Cuádruple crimen de La Plata: en el juicio por falsos testimonios, declararon los vecinos de "Alito" Martínez

Roberto Acosta/El Día

2 de Diciembre de 2025 | 19:21

Escuchar esta nota

 El juicio oral y público por el presunto falso testimonio del remisero Marcelo Tagliaferro y Patricia Godoy, en una causa derivada del cuádruple crimen de La Plata, tuvo su segunda jornada en el Tribunal Oral y Criminal IV.

Fuentes del caso informaron que en la jornada de este martes hubo seis nuevos testimonios. Por un lado, se trató de vecinos de Osvaldo Martínez, -principalmente por el falso testimonio de Godoy, la mujer que había dicho que lo había visto volver a tipo, supuestamente, después de las doce de la noche mencionando un automóvil y demás. 

La mayoría de los testimonios coincidieron en que a Martínez lo vieron llegar esa noche, o sea, la noche anterior al cuádruple femicidio y que tal como había declarado Martínez, entró el auto, cerró el portón y no volvieron a verlo más toda la noche, hasta la noche hasta el día siguiente que vino la policía.

Como se contó en la previa de este juicio, Patricia Godoy, otra de las testigos citadas en la instrucción a cargo de la fiscal Ana Medina, sostuvo que vio a Martínez llegar a su casa en Melchor Romero esa madrugada, sin camisa, bajando de un automóvil Fiat Uno blanco. Para la Fiscalía, el relato de Godoy reforzaba la línea acusatoria contra “Alito”.

.

Declaró Osvaldo Martínez en la primera jornada

LE PUEDE INTERESAR

Mecheros VIP: quienes son cinco empresarios argentinos presos por robar ropa de primera en Miami

LE PUEDE INTERESAR

Drama en Berisso: atacó a su madre con cuchillos y un palo y luego prendió fuego un colchón

Osvaldo “Alito” Martínez, denunciante y particular damnificado también compareció ante los magistrados: “Sufrí mucho por las declaraciones que dieron Tagliaferro y Godoy. También por lo hecho por el fiscal Álvaro Garganta, que se agarró de esos testimonios mendaces para mantenerme preso”.

Martínez señaló que Godoy declaró falsamente en su contra: “Dijo que llegué a mi casa en cuero y ensangrentado el día de los asesinatos. Nunca vi a esa mujer en mi vida. Lo que dijo se probó que era mentira”. Además, aclaró: “No quiero venganza, quiero Justicia”.

Ayer, finalmente declaró Herminia López, madre de Martínez, quien criticó duramente el proceso penal que padeció su hijo, calificándolo de “corrupto”, y apuntó contra decisiones tomadas por el fiscal Álvaro Garganta y el juez de Garantías Guillermo Atencio.

El juicio continuará este martes desde las 11,

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El clásico del siglo

Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata

No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte

VIDEO. El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad

VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
+ Leidas

El Clásico platense de semifinales se juega el lunes: las razones que pesaron para que se dispute el feriado

¡Hola a todos, yo soy el Lobo! Milei habló del triunfo de Gimnasia sobre Barracas: "5-0"

El clásico de La Plata, el lunes a las 17: ¿por qué son el día y el horario que pican en punta?

Chiqui Tapia cobra $60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

El clásico del siglo

El clásico platense de semifinales se jugará el lunes 8

¿Cuándo cambia el horario de atención de los bancos en la Provincia?

El Pincha retoma las prácticas con la mira en el clásico: quiénes vuelven y los que son baja
Últimas noticias de Policiales

Megaoperativo por abuso infantil y ciberpedofilia: más 100 allanamientos, algunos en La Plata

Mecheros VIP: quienes son cinco empresarios argentinos presos por robar ropa de primera en Miami

Drama en Berisso: atacó a su madre con cuchillos y un palo y luego prendió fuego un colchón

La Plata: le apuntaron a una mujer para robarle el auto y cayeron tras una persecución
Información General
Manejaba con 2,24 de alcohol en sangre en la Ruta 5: "No tuvimos una noche buena", la insólita excusa
¿Nos quedamos sin Mantecol en las Fiestas? Denuncian suspensiones en la planta de Georgalos
Restricción a la venta de bebidas alcohólicas en Provincia: en qué horarios no se puede comprar
La mente en forma: ejercitar el cerebro con el celular
Pergolini habló de una “tragedia” educativa
La Ciudad
Informe | Precios en La Plata: los alimentos y la incidencia en los incrementos
Súper Cartonazo de $3.000.000 y línea por $300.000: este jueves sale la tarjeta gratis con EL DIA
Alak encabezó el 74° aniversario de la 'Repu' y la asunción del nuevo Gobierno Infantil
Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata
Camuzzi anunció una mega inversión para exportar gas desde el Puerto La Plata
Espectáculos
Murió Horacio D’Alessandro, un referente del arte platense
El bombazo de la tercera en discordia: la verdadera historia del divorcio de Cvitanich y Chechu Bonelli
Un tesoro ricotero en La Plata: el tema inédito llevado a la puesta teatral
¿El fin de Bandana?: la palabra de Lissa Vera
Luis Ventura a fondo contra Jorge Rial: "Si yo hablo, él va preso" y "no se la banca"
Deportes
¿Bono optativo en Gimnasia de cara al clásico?
El Clásico platense de semifinales se juega el lunes: las razones que pesaron para que se dispute el feriado
El pedido oficial de Aprevide para que el clásico de La Plata no se juegue el fin de semana
El clásico platense de semifinales se jugará el lunes 8
"¿Nadie me va a preguntar sobre el arbitraje?": Insúa chicaneo a la prensa pero luego rompió el silencio

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla