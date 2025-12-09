Insólito: Mauro Icardi pidió ver las escenas de sexo de la China Suárez de “En el barro”

Eugenia “La China” Suárez se habría comunicado con la producción de “En el Barro” para solicitar que Mauro Icardi pueda ver las escenas de sexo que protagoniza en la segunda temporada, antes de que la serie sea publicada en las plataformas.

Desde la producción de la serie se sorprendieron mucho por el pedido y se lo negaron, informaron en Intrusos. Lo cierto es que la actriz se animó a interpretar escenas muy fuertes, inclusive una de una violación bastante violenta.

Este pedido llega después de que el ex de Wanda Nara contara en el programa de Mario Pergolini que no le gusta que su novia haga escenas de sexo y que desde que está a su lado, le explicó que no está de acuerdo con que haga ese tipo de contenido para las producciones en las que participa.

“Hay escenas fuertes. Mauro está ansioso por verlas. Vio dos, tres capítulos”, dijo la China en "Otro Día Perdido", al tiempo que Icardi sumó: “En lo que vi, ya aparece en bolas. Después no sé cómo sigue".

“Ya me conoce, me conoció así. No es que hice muchos infantiles ni nada. En general, siempre estoy en bolas”, explicó Suárez e Icardi agregó: “Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, y se lo dejé en claro el primer día. Soy celoso”.

“A mí no me quedó otra que verlo porque fuimos al estreno, pero desde ese día se lo dejé en claro. Ahí recién estábamos empezando. Fue al principio y le dije ‘a mí esto no me gusta’”, sentenció Mauro Icardi.