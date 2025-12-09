Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo con pozo de $3.000.000 y línea por $300.000: los números de hoy

Espectáculos

Insólito: Mauro Icardi pidió ver las escenas de sexo de la China Suárez de “En el barro”

Insólito: Mauro Icardi pidió ver las escenas de sexo de la China Suárez de “En el barro”
9 de Diciembre de 2025 | 15:55

Escuchar esta nota

Eugenia “La China” Suárez se habría comunicado con la producción de “En el Barro” para solicitar que Mauro Icardi pueda ver las escenas de sexo que protagoniza en la segunda temporada, antes de que la serie sea publicada en las plataformas.

Desde la producción de la serie se sorprendieron mucho por el pedido y se lo negaron, informaron en Intrusos. Lo cierto es que la actriz se animó a interpretar escenas muy fuertes, inclusive una de una violación bastante violenta.

Este pedido llega después de que el ex de Wanda Nara contara en el programa de Mario Pergolini que no le gusta que su novia haga escenas de sexo y que desde que está a su lado, le explicó que no está de acuerdo con que haga ese tipo de contenido para las producciones en las que participa.

“Hay escenas fuertes. Mauro está ansioso por verlas. Vio dos, tres capítulos”, dijo la China en "Otro Día Perdido", al tiempo que Icardi sumó: “En lo que vi, ya aparece en bolas. Después no sé cómo sigue".

“Ya me conoce, me conoció así. No es que hice muchos infantiles ni nada. En general, siempre estoy en bolas”, explicó Suárez e Icardi agregó: “Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, y se lo dejé en claro el primer día. Soy celoso”.

“A mí no me quedó otra que verlo porque fuimos al estreno, pero desde ese día se lo dejé en claro. Ahí recién estábamos empezando. Fue al principio y le dije ‘a mí esto no me gusta’”, sentenció Mauro Icardi.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

El hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna es hijo de Marito Díaz: ¿cómo está de salud?

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

Entradas, pasajes y más: todo lo que necesitás saber para la final de Estudiantes - Racing

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Se levantó el corte en la Autopista La Plata
Últimas noticias de Espectáculos

"En un mes": Thelma Fardín y Nicolás Riera pusieron el gancho para la decisión más importante de su vida

More Rial: pidieron la elevación a juicio del caso que investiga el supuesto robo

Suspendieron el show de Emanero en Chivilcoy por fallas en la estructura

Telefe se metió en el cambio: quiénes serían los nuevos conductores de La Peña de Morfi
Información General
Sueño reparador: logran ver lo que pasa durante las noches en nuestras neuronas reloj
Los Golden Retriever coparon Palermo en un nuevo récord mundial
Turismo en alza durante el último fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 9 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Las 10 mejores películas de la historia del cine: la respuesta de la IA
Policiales
Insólito: el baterista de Don Osvaldo bromeó con una bomba en el aeropuerto de Mendoza y activaron un operativo de seguridad
Más de 10 horas de allanamientos en las sedes de la AFA y de varios clubes por la financiera relacionada con el “Chiqui” Tapia
"Estado crítico": cómo sigue el ciclista que trastabilló en el paso bajo a nivel de 1 y 32
More Rial: pidieron la elevación a juicio del caso que investiga el supuesto robo
Localizan al joven de 19 años cuyo paradero era un misterio tras el recital de Los Fundamentalistas en La Plata
La Ciudad
Aumento a docentes bonaerenses: los gremios se sumaron al pedido urgente de estatales para que se reabra la paritaria
Festival de la Gastronomía Italiana 2026 en La Plata: abrieron la inscripción
Se levantó el corte en la Autopista La Plata
Uno por uno, los más de 500 alumnos que fueron distinguidos en el Coliseo Podestá
Se incendió un vehículo y hubo demoras en la Autopista
Deportes
"Esto sigue": el mensaje del hijo de Fernando Zaniratto en redes tras la derrota en el clásico
9/12/2025 | UN DÍA MÁS.- Todo lo que dejó el clásico platense y el festejo de Estudiantes
13 de diciembre, otra vez: Estudiantes y esas históricas finales que repiten fecha
Entradas, pasajes y más: todo lo que necesitás saber para la final de Estudiantes - Racing
El hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna es hijo de Marito Díaz: ¿cómo está de salud?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla