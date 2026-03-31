Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Salidera bancaria en La Plata: motochorros asaltaron a una abogada y detuvieron a un menor

Salidera bancaria en La Plata: motochorros asaltaron a una abogada y detuvieron a un menor
31 de Marzo de 2026 | 19:19

Escuchar esta nota

Una abogada de 45 años fue víctima de una salidera bancaria en pleno centro de La Plata y, tras un operativo cerrojo, la Policía logró detener a uno de los sospechosos, un menor de 17 años, en la zona de Barrio Mercadito.

El hecho ocurrió en calle 36 entre 4 y 5, cuando la víctima, salía de una sucursal del Banco Nación. Según su testimonio, fue interceptada por dos delincuentes a bordo de una moto de baja cilindrada, quienes le tironearon la cartera y la arrastraron varios metros, provocándole lesiones visibles.

A partir de las características aportadas, personal de Motorizada La Plata desplegó un operativo que permitió ubicar a los sospechosos. La persecución se extendió hasta 121 y 525, donde los implicados abandonaron la moto y escaparon a pie.

Finalmente, en 120 y 525, los efectivos lograron la aprehensión de uno de ellos. En su poder se secuestraron la cartera de la víctima, documentación, tarjetas de crédito, dinero en efectivo y otros elementos, además del motovehículo utilizado en el hecho.

Fuentes policiales indicaron que sobre la moto recaía un pedido de secuestro activo por hurto, requerido por la Justicia platense.

La causa fue caratulada como “tentativa de robo y encubrimiento” y quedó en manos de la UFI del Joven N° 3 de La Plata, que dispuso el alojamiento del menor en un centro de recepción.

LE PUEDE INTERESAR

Fuerte operativo en La Plata: ocho trapitos y vendedores ambulantes demorados

LE PUEDE INTERESAR

Confirman que el jubilado hallado muerto en La Plata fue asesinado y detuvieron a una joven
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Conmoción en Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero
+ Leidas

Clausuraron el Mostaza del Camino Centenario: ¿qué pasó?

Alerta amarillo en La Plata: se espera una tormenta con fuertes lluvias, ráfagas de viento y granizo

Quién es Gustavo Marín, el nuevo decano electo de Medicina tras los “faltazos” del oficialismo

Cambió el horario del último examen de la Selección, que recibe a Zambia: formaciones y TV

IOMA, blanco de una red internacional de hackers: "Atacaron el padrón de afiliaciones"

Adorni, más complicado: las dos mujeres que figuran como acreedoras de una hipoteca negaron conocerlo

Estudiantes: la sequía que busca cortar en el Gasómetro

'Chiqui' Tapia y Toviggino procesados, embargados y ¿con un pie afuera del Mundial?
Últimas noticias de Policiales

Fuerte operativo en La Plata: ocho trapitos y vendedores ambulantes demorados

Confirman que el jubilado hallado muerto en La Plata fue asesinado y detuvieron a una joven

Más allanamientos por el caso ABES, la constructora acusada de megaestafa inmobiliaria en La Plata

Detuvieron al padre de Enzo Pérez por presunto "abuso sexual simple"
Información General
Alerta amarillo en La Plata: se espera una tormenta con fuertes lluvias, ráfagas de viento y granizo
Presentan un proyecto para “liberar” las apps de transporte en Provincia y prohibir regulaciones municipales
VIDEO. Temporal de lluvia en Mar del Plata: autos bajo el agua y zonas completamente inundadas
Marta Cohen regresa a La Plata para presentar su nuevo libro, "En busca del sol"
Deudores alimentarios: su registro se disparó más de un 100% durante el último año
Espectáculos
VIDEO. J Balvin compartió un emotivo mensaje de Benja, el platense que alienta la donación de médula ósea
Luisana Lopilato llamó en vivo a Michael Bublé y él estaba en un lugar impensado
VIDEO. Escándalo en Gran Hermano: el letal comentario de Andrea del Boca que hizo que Solange estallara en llanto
Mario Pergolini volvió con “Otro día perdido” y Luisana Lopilato fue la invitada de lujo 
Primer premio ACE: la emoción de Ana María Picchio a sus 80 años reconocida cómo “Mejor actriz protagónica”
La Ciudad
Reviva la historia en papel: EL DIA ofrece tapas históricas desde 1884
El Súper Cartonazo sigue vacante y ya tiene un pozo de 3 millones: nueva tarjeta y cómo jugar
VIDEO. Un pelotón de helicópteros sorprendió en el cielo de La Plata y generó revuelo en los vecinos: cuál fue el motivo
El turismo en La Plata cayó 7,7% y frenó la recuperación durante 2025
La Plata conmemora a los caídos en Malvinas con un acto y actividades culturales
Deportes
"Un giorno tristissimo": Italia cayó en los penales ante Bosnia y otra vez quedó afuera del Mundial
Copa Argentina: se confirmó día y hora para Gimnasia vs Camioneros
Cambió el horario del último examen de la Selección, que recibe a Zambia: formaciones y TV
¿Hay que pagar para ver a Colapinto en capital federal?: auto, circuito, ubicaciones y más
Colapinto confirmó su exhibición en Argentina: "Nos vemos en casita"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla