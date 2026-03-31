Salidera bancaria en La Plata: motochorros asaltaron a una abogada y detuvieron a un menor

Cifras oficiales | La pobreza bajó en La Plata, pero aún alcanza a casi 300 mil personas
Cifras oficiales | La pobreza bajó en La Plata, pero aún alcanza a casi 300 mil personas
Alerta amarillo en La Plata: se espera una tormenta con fuertes lluvias, ráfagas de viento y granizo
VIDEO. Un pelotón de helicópteros sorprendió en el cielo de La Plata y generó revuelo en los vecinos: cuál fue el motivo
Confirman que el jubilado hallado muerto en La Plata fue asesinado y detuvieron a una joven
En el Consejo Federal de Intendentes, Alak pidió "un nuevo Pacto Fiscal" para revertir la caída de la coparticipación
Más allanamientos por el caso ABES, la constructora acusada de megaestafa inmobiliaria en La Plata
"Un giorno tristissimo": Italia cayó en los penales ante Bosnia y otra vez quedó afuera del Mundial
Cambió el horario del último examen de la Selección, que recibe a Zambia: formaciones y TV
VIDEO. J Balvin compartió un emotivo mensaje de Benja, el platense que alienta la donación de médula ósea
El Súper Cartonazo sigue vacante y ya tiene un pozo de 3 millones: nueva tarjeta y cómo jugar
Reviva la historia en papel: EL DIA ofrece tapas históricas desde 1884
El turismo en La Plata cayó 7,7% y frenó la recuperación durante 2025
En medio del paro en la UNLP, la Justicia exigió que se ejecute la ley de financiamiento universitario
VIDEO. Temporal de lluvia en Mar del Plata: autos bajo el agua y zonas completamente inundadas
Fuerte operativo en La Plata: ocho trapitos y vendedores ambulantes demorados
Lo determinó la Justicia Federal: la UCR Bonaerense irá a elecciones el 7 de junio
"Lisboa" de la Casa de Papel visitó La Plata y fue declarada "Huésped de Honor"
Desde mañana, nuevos horarios de recolección en nueve zonas del Gran La Plata con esquema unificado
Adorni, más complicado: las dos mujeres que figuran como acreedoras de una hipoteca negaron conocerlo
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Confirman un nuevo aumento en la tarifa de la luz en La Plata a partir de abril
Tragedia en Santa Fe: cómo pasó la noche el asesino y el dolor en la despedida de Ian Cabrera
Impulsan la "Ley Cazzu" en Argentina: de qué se trata el proyecto que surgió tras el conflicto de la artista con su ex
¿Hay que pagar para ver a Colapinto en capital federal?: auto, circuito, ubicaciones y más
La Plata conmemora a los caídos en Malvinas con un acto y actividades culturales
VIDEO. Escándalo en Gran Hermano: el letal comentario de Andrea del Boca que hizo que Solange estallara en llanto
Luisana Lopilato llamó en vivo a Michael Bublé y él estaba en un lugar impensado
IOMA, blanco de una red internacional de hackers: "Atacaron el padrón de afiliaciones"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una abogada de 45 años fue víctima de una salidera bancaria en pleno centro de La Plata y, tras un operativo cerrojo, la Policía logró detener a uno de los sospechosos, un menor de 17 años, en la zona de Barrio Mercadito.
El hecho ocurrió en calle 36 entre 4 y 5, cuando la víctima, salía de una sucursal del Banco Nación. Según su testimonio, fue interceptada por dos delincuentes a bordo de una moto de baja cilindrada, quienes le tironearon la cartera y la arrastraron varios metros, provocándole lesiones visibles.
A partir de las características aportadas, personal de Motorizada La Plata desplegó un operativo que permitió ubicar a los sospechosos. La persecución se extendió hasta 121 y 525, donde los implicados abandonaron la moto y escaparon a pie.
Finalmente, en 120 y 525, los efectivos lograron la aprehensión de uno de ellos. En su poder se secuestraron la cartera de la víctima, documentación, tarjetas de crédito, dinero en efectivo y otros elementos, además del motovehículo utilizado en el hecho.
Fuentes policiales indicaron que sobre la moto recaía un pedido de secuestro activo por hurto, requerido por la Justicia platense.
La causa fue caratulada como “tentativa de robo y encubrimiento” y quedó en manos de la UFI del Joven N° 3 de La Plata, que dispuso el alojamiento del menor en un centro de recepción.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí