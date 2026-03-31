Salidera bancaria en La Plata: motochorros asaltaron a una abogada y detuvieron a un menor

Una abogada de 45 años fue víctima de una salidera bancaria en pleno centro de La Plata y, tras un operativo cerrojo, la Policía logró detener a uno de los sospechosos, un menor de 17 años, en la zona de Barrio Mercadito.

El hecho ocurrió en calle 36 entre 4 y 5, cuando la víctima, salía de una sucursal del Banco Nación. Según su testimonio, fue interceptada por dos delincuentes a bordo de una moto de baja cilindrada, quienes le tironearon la cartera y la arrastraron varios metros, provocándole lesiones visibles.

A partir de las características aportadas, personal de Motorizada La Plata desplegó un operativo que permitió ubicar a los sospechosos. La persecución se extendió hasta 121 y 525, donde los implicados abandonaron la moto y escaparon a pie.

Finalmente, en 120 y 525, los efectivos lograron la aprehensión de uno de ellos. En su poder se secuestraron la cartera de la víctima, documentación, tarjetas de crédito, dinero en efectivo y otros elementos, además del motovehículo utilizado en el hecho.

Fuentes policiales indicaron que sobre la moto recaía un pedido de secuestro activo por hurto, requerido por la Justicia platense.

La causa fue caratulada como “tentativa de robo y encubrimiento” y quedó en manos de la UFI del Joven N° 3 de La Plata, que dispuso el alojamiento del menor en un centro de recepción.