¡$4.000.000! El Súper Cartonazo sigue vacante y aumenta el pozo

El Súper Cartonazo del diario EL DIA volvió a quedar vacante y desde este jueves se renueva la expectativa con un premio que subirá a 4 millones de pesos.

Tras quedar vacante la ronda que cerró hoy (por 3 millones), ahora se viene otra jugada (se suma un 1 millón de pesos) que comenzará el jueves con la entrega de los nuevos cupones con la edición impresa de EL DIA.

Para ganar el Cartonazo hay que acceder al cupón que llega los jueves junto a la edición impresa de EL DIA y seguir desde el viernes hasta el martes siguiente los números que se publican en el diario y en la web. El objetivo es que coincidan los 15 números de la tarjeta con los que se van publicando en la edición impresa y en el sitio web de EL DIA. En caso de haber más de un ganador, el premio será repartido en partes iguales. En este punto, debe señalarse que el ganador o los ganadores serán en principio aquellos participantes que reúnan los 15 aciertos. Sigue vigente el premio por línea, que reparte cada semana 300.000 pesos.