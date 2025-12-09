Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

¡$4.000.000! El Súper Cartonazo sigue vacante y aumenta el pozo

¡$4.000.000! El Súper Cartonazo sigue vacante y aumenta el pozo
9 de Diciembre de 2025 | 17:20

Escuchar esta nota

El Súper Cartonazo del diario EL DIA volvió a quedar vacante y desde este jueves se renueva la expectativa con un premio que subirá a 4 millones de pesos.

Tras quedar vacante la ronda que cerró hoy (por 3 millones), ahora se viene otra jugada (se suma un 1 millón de pesos) que comenzará el jueves con la entrega de los nuevos cupones con la edición impresa de EL DIA.

Para ganar el Cartonazo hay que acceder al cupón que llega los jueves junto a la edición impresa de EL DIA y seguir desde el viernes hasta el martes siguiente los números que se publican en el diario y en la web. El objetivo es que coincidan los 15 números de la tarjeta con los que se van publicando en la edición impresa y en el sitio web de EL DIA. En caso de haber más de un ganador, el premio será repartido en partes iguales. En este punto, debe señalarse que el ganador o los ganadores serán en principio aquellos participantes que reúnan los 15 aciertos. Sigue vigente el premio por línea, que reparte cada semana 300.000 pesos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

VIDEO. ¡Festeje Pincha! Con pasión y color, pero 23 detenidos

Un matrimonio de jubilados fue atacado por tres encapuchados

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Mercado inmobiliario local: con cautela, se advierte una leve mejora
+ Leidas

Cómo está de salud el hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Gimnasia

Arrancó la venta de entradas para la final Estudiantes vs Racing: precios y quiénes pueden sacarla hoy

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Estudiantes

¡Estudiantes manda y sigue! El Pincha fue más efectivo y es finalista

Dolor en La Plata por la muerte de la artista Cristina Soria de Bellone

Gremios bonaerenses insisten con ser llamados a paritarias

Se levantó el corte en la Autopista La Plata
Últimas noticias de La Ciudad

Una cuadra de Barrio Norte “explotado de basura”

Basural a cielo abierto en Barrio Aeropuerto

Aumento a docentes bonaerenses: los gremios se sumaron al pedido urgente de estatales para que se reabra la paritaria

Festival de la Gastronomía Italiana 2026 en La Plata: abrieron la inscripción
Policiales
Insólito: el baterista de Don Osvaldo bromeó con una bomba en el aeropuerto de Mendoza y activaron un operativo de seguridad
Más de 10 horas de allanamientos en las sedes de la AFA y de varios clubes por la financiera relacionada con el “Chiqui” Tapia
"Estado crítico": cómo sigue el ciclista que trastabilló en el paso bajo a nivel de 1 y 32
More Rial: pidieron la elevación a juicio del caso que investiga el supuesto robo
Localizan al joven de 19 años cuyo paradero era un misterio tras el recital de Los Fundamentalistas en La Plata
Información General
Sueño reparador: logran ver lo que pasa durante las noches en nuestras neuronas reloj
Los Golden Retriever coparon Palermo en un nuevo récord mundial
Turismo en alza durante el último fin de semana largo
Los números de la suerte del martes 9 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Las 10 mejores películas de la historia del cine: la respuesta de la IA
Espectáculos
"Es mi novio": Evelyn Botto formalizó su relación con Fede Bal
“Me comprometo a abonar”: llega el final del debate por la paternidad de Martín Redrado
"En un mes": Thelma Fardín y Nicolás Riera pusieron el gancho para la decisión más importante de su vida
Insólito: Mauro Icardi pidió ver las escenas de sexo de la China Suárez de “En el barro”
More Rial: pidieron la elevación a juicio del caso que investiga el supuesto robo
Deportes
Cumbre en Estancia Chica por la continuidad de Zaniratto: los detalles del primer encuentro
Cómo está de salud el hincha de Gimnasia que cayó de la tribuna
El viaje a Santiago del Estero: la odisea del hinchas del Pincha ante la falta de vuelos y hoteles ocupados
Piedrazos y balas de goma: cómo es la situación de los 23 detenidos tras el clásico
El festejo de gol de Estudiantes en el Bosque que se volvió viral

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla