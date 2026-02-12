Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Marcas y Tendencias

Descuentos especiales para avisos de plomeros y todo lo vinculado a reparaciones de viviendas 

Descuentos especiales para avisos de plomeros y todo lo vinculado a reparaciones de viviendas 
12 de Febrero de 2026

En el diario EL DIA, los clasificados de 10 palabras con ofrecimientos de techistas, plomeros y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las viviendas y service del hogar, como los de aires acondicionados, que se inserten durante 30 días pagarán solamente 5.874 pesos, mientras que por 15 días se abonarán $3.560 y por 7 días $1.950.

Además se reproducirán gratuitamente en una guía de reparaciones de viviendas que se publicará en eldia.com y se difundirá en las redes.

Para publicar debe escribir por mail a avisos@eldia.com
 

