Wanda Nara y Mauro Icardi no se sueltan: el insólito gesto de ambos al despedir a Giorgio Armani

Wanda Nara y Mauro Icardi no se sueltan, pese al paso del tiempo. Mientras la Justicia interviene para lograr paz en la familia, la muerte de Giorgio Armani fue una excusa para las indirectas entre ambos.

El deceso del diseñador italiano resultó, de manera inesperada para el mundo, en un nuevo gesto del Wandagate. Es que la empresaria no dudó en despedir al creador de una de las marcas más importantes del mundo de la moda y allí estuvo su ex pareja, para dejarle un mensaje más.

La hermana de Zaira Nara compartió en sus historias de Instagram una fotografía con Giorgio Armani, a quien conoció en 2018 en la Semana de la Moda en Milán, donde vivían con Icardi.

Esa postal tiene en el otro extremo al futbolista pero la famosa lo recortó. Al pie de la foto, Wanda Nara escribió: “Tener elegancia no significa atraer la atención sino ser recordado”. Poco después, apareció Icardi, que repitió el gesto de la madre de sus hijas, usando la misma frase que ella.



