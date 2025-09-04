Murió Giorgio Armani, ícono mundial de la moda: tenía 91 años

Cierre de campañas en La Plata: recorridas, actos y reparto de boletas
Cierre de campañas en La Plata: recorridas, actos y reparto de boletas
El diseñador italiano falleció "rodeado por sus seres queridos", indicó su familia en un comunicado
El diseñador de moda italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años "rodeado por sus seres queridos", informó la empresa este jueves. "Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani", señaló en un comunicado.
Armani abrió su casa de moda epónima en Milán en 1975 y ascendió rápidamente a la cima de la industria. Su funeral se celebrará en la intimidad, indicó la empresa, pero quienes lo deseen podrán presentar sus respetos en una capilla ardiente abierta el sábado y el domingo en Milán.
"Il Signor Armani, como siempre le llamaban con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció en paz, rodeado por sus seres queridos", dijo la compañía. "Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos en curso y futuros", añadió la empresa.
Armani había cancelado su desfile de moda masculina en Milán a principios de año por motivos de salud. También se perdió el desfile de Armani Privé en París por recomendación médica. "En los 20 años de Armani Privé, es la primera vez que no estoy en París", declaró en julio.
Al icono italiano se le atribuye la invención de la moda de alfombra roja, pero también se adentró en una gama más joven y menos costosa a través de Emporio Armani, y abrió hoteles de lujo. Su muerte se produce pocas semanas antes de las celebraciones para conmemorar los 50 años de su marca.
El ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli, rindió tributo a "una figura destacada de la cultura italiana, capaz de transformar la elegancia en un lenguaje universal". "No solo fue un maestro de la moda, sino también un reconocido embajador de la identidad italiana en todo el mundo", afirmó.
