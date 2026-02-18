El hermano de Icardi rompió el silencio sobre Wanda Nara: “No creo que Mauro sea capaz de hacerle algo”

Guido Icardi, hermano del futbolista Mauro Icardi, habló por primera vez en los medios argentinos y se refirió a los conflictos mediáticos que atraviesa su hermano debido a su conflictiva relación con Wanda Nara. El joven defendió a su hermano de las fuertes acusaciones de violencia de género que declaró su ex pareja en la Justicia argentina.

"En su momento creo que habrá pensado que tenía una familia hermosa. Él estaba con los tres hijos de ella, sus dos hijas... Tenían un proyecto de vida en común y uno se desespera cuando ve que puede perder todo lo que construyó en 11 años", opinó sincero sobre el vínculo de su hermano.

También dio su punto de vista de la nueva relación que lleva Mauro con la China Suárez: “Ahora es capítulo nuevo. No creo que se esté vengando, la pareja se va desgastando con los años y aparece una nueva oportunidad”.

“A mí me toca en el sentido de que es mi familia. No creo que Mauro sea capaz de hacerle algo a Wanda”, lanzó Guido ante la consulta de la panelista Natalie Weber. Y, aunque reconoció el carácter de su hermano, opinó: “Mi hermano será obsesivo con sus cosas, pero no creo que llegue a levantarle la mano ni que tenga actitudes violentas”.

Uno de los puntos más emotivos de la entrevista fue cuando se refirió a la crianza de los hijos de Wanda Nara: Valentino, Constantino y Benedicto. Guido destacó el compromiso que tuvo Mauro desde el primer día: “Creo que lo llamaban ‘papá’ porque él se lo ganó”.