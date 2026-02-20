Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

El dólar minorista perforó los $1.400 y registra su precio más bajo en cuatro meses

El dólar minorista perforó los $1.400 y registra su precio más bajo en cuatro meses
20 de Febrero de 2026 | 17:24

Escuchar esta nota

El dólar oficial perfora los $1.400 en la última rueda de la semana para la venta en el segmento minorista, marcando su nivel más bajo desde mitad de octubre.

A nivel mayorista, el tipo de cambio acumula un descenso de casi 4% mensual. El dólar mayorista cede $15 y opera a $1.374 para la venta, y la brecha contra el techo de la banda cambiaria, que hoy es de $1.595,93, alcanza el 16,2%, su nivel más alto desde el 3 de julio de 2025

Los contratos de dólar futuro anotan bajas generalizadas de hasta el 1,3%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista se ubicará en los $1.386,5 para fines de febrero.

En el sector minorista, el dólar que se vende en el Banco Nación (BNA) se ubica en $1.395. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.833.

En tanto, en el promedio de entidades financieras que recoge el Banco Central (BCRA) lo hace a $1.410,57. Por su parte, en el sector informal, el dólar blue cae a $1.430.

En lo que respecta a los dólares financieros, el MEP cae 0,3% a $1.404,31 y el contado con liquidación (CCL) cotiza estable a $1.447,09.

LE PUEDE INTERESAR

Advierten sobre la necesidad de cubrir vacantes en la Suprema Corte bonaerense

LE PUEDE INTERESAR

Confirmaron el aumento de las jubilaciones de Anses y cómo quedan los haberes de marzo
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Por qué se va Eduardo Domínguez

El sucesor de Domínguez vendría del otro lado del Charco: quién es el "Cacique" Medina

Empresas platenses en jaque: cierre en Hernández y crisis en Tolosa

Estudiantes empata 0 a 0 ante Sarmiento en UNO

El Lobo va por el triunfo y busca enderezar su rumbo en Mendoza: formaciones, hora y TV

Cuándo empezó la novela brasilera entre Atlético Mineiro y Verón por Eduardo Domínguez

FATE: el equilibrio de Nash se hizo realidad

Diputados aprobaron la reforma laboral por 20 votos y tiene media sanción tras sesión escandalosa
Últimas noticias de Política y Economía

Los gremios ratificaron la medida y el 2 de marzo habrá un paro docente nacional

Advierten sobre la necesidad de cubrir vacantes en la Suprema Corte bonaerense

Confirmaron el aumento de las jubilaciones de Anses y cómo quedan los haberes de marzo

La Plata reunió a la principal ronda de negocios y comerciantes chinos del país
Espectáculos
Este finde se sale en La Plata: la agenda con música, teatro, shows y más
"Resucitan" a la 'llama que llama': tras casi 20 años, sus mejores bromas y dónde estará
Cómo será el cumpleaños 99 de Mirtha Legrand: cena top, lugar e invitados 
Dolor en el mundo del espectáculo: murió Eric Dane, padecía Ela y tenía 53 años
Íntimo y lujoso festejo en Turquía: cómo fue el cumpleaños de Mauro Icardi con la China Suárez, las imágenes
Información General
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos
Verano en carpa: una opción que pierde terreno
Concretan la primera adopción antes del parto
Un sismo de 4,9 puntos despertó a Mar del Plata
Los números de la suerte del viernes 20 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Policiales
VIDEO. Suspenden la licencia de la mujer que manejaba a más de 180 km/h por Berisso
Explotó una carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería
VIDEO. Un policía que venía de "urgencia" a La Plata protagonizó choque en cadena entre siete autos en Quilmes 
VIDEO. Brutal pelea de tránsito y muerte en Berazategui: un detenido
VIDEO. Rescataron a más de 20 perros de un criadero clandestino en La Plata
Deportes
En fotos y videos | Banderas, ovación y cánticos: Eduardo Domínguez emocionado en su despedida de Estudiantes
En fotos | "Te llevamos dentro del corazón": los Pinchas llenaron UNO para despedir a Domínguez
El Lobo va por el triunfo y busca enderezar su rumbo en Mendoza: formaciones, hora y TV
VIDEO. Cristian Medina llegó a UNO con su familia para despedirse de Estudiantes
Cuándo empezó la novela brasilera entre Atlético Mineiro y Verón por Eduardo Domínguez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla