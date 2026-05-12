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Política y Economía

El dólar anotó otra baja y cerró en $1.405

El dólar anotó otra baja y cerró en $1.405
12 de Mayo de 2026 | 18:47

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El dólar oficial cerró hoy en $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre de ayer.

Al cierre de la segunda jornada hábil, la divisa estadounidense registra una merma total de $15. Así, quedó a cinco pesos de volver a tocar los $1.400.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.405 y $1.425 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, con una suba de 0,72% en el día.

En cuanto al segmento mayorista, el mismo se ubicó en $1.386, con una baja de 0,4%, y anotó el nivel más alto de la brecha con el techo cambiario. Con un límite superior fijado en los $1.725,41, la brecha asciende al 25%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,08% hasta $1.424,4, y el CCL (Contado Con Liquidación) hacía lo mismo hasta los $$1.479,7 (+0,01%).

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Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$46.143 millones, al tiempo que compró US$136 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

El riesgo país superó los 500 puntos

El riesgo país subió 9 unidades y volvió a quedar por encima de los 500 puntos básicos.

Así, el indicador que elabora el JP Morgan se ubica en los 505 puntos, el equivalente a un incremento del 1,81%.

Esto se explica por la caída que registran los bonos soberanos en todas sus especies, tanto Bonares como Globales.

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