El dólar anotó otra baja y cerró en $1.405

Marcha Universitaria: miles de docentes y estudiantes llenaron la Plaza de Mayo en reclamo de fondos al Gobierno
Marcha Universitaria: miles de docentes y estudiantes llenaron la Plaza de Mayo en reclamo de fondos al Gobierno
Paro bancario nacional de este miércoles: qué entidades estarán afectadas
VIDEO. Tránsito caótico en Avenida 32: un camión atravesado, choque y demoras
La mesa política del Gobierno intenta definir una estrategia común frente a la reforma electoral
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000: cuándo sale la tarjeta
Meningitis: alarma por el aumento de casos por encima de lo esperado
VIDEO.- Manejate como quieras: se subió con su auto a Plaza Paso y cruzó como si no pasara nada
Terror en una escuela del centro de La Plata por ladrones que usan inhibidores de cierres centralizados
Impactante choque en Avenida 122: una bici terminó bajo una camioneta y hay una herida
Muerte de Nisman: procesaron a la ex fiscal Viviana Fein por encubrimiento agravado
El platense Thiago Tirante cayó ante Daniil Medvedev en los octavos de final en el Masters 1000 de Roma
Multas y secuestro de autos y motos tras nuevos operativos vehiculares en La Plata
El dolor de Mario Pergolini tras la muerte de su madre: “Pensé que iba a estar bien, pero me quebré”
VIDEO. "Que siga haciendo videos porno": el fuerte cruce entre Luis Ventura y Florencia Peña
Conmoción en la NBA: murió a los 29 años Brandon Clarke, ala-pívot de los Grizzlies
Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida
Preceptora envuelta en un escándalo por el faltante de 50.000 dólares para el viaje de egresados: "Me patiné la plata"
CONVOCATORIA | Reunión de matriculados con representantes a las asambleas del Consejo Profesional Ley 10.620
“Todos por Ringo”: Jorge Vázquez realizará un show solidario para ayudar al nene platense de 6 años que debe volver a México
Duro cruce entre Nati Jota y el biólogo Estanislao Bachrach: ardió el estudio y revolucionó las redes
Explosivos detalles de la separación entre Pampita y Martín Pepa: insultos, gritos y acusaciones
Expectativa por el súper concurso mundialista que ofrece EL DIA: ganate un album y figuritas
Salarios de docentes y nodocentes universitarios: ¿cuánto cobran y cómo se devaluaron sus sueldos?
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
El Municipio y ARBA refuerzan acciones conjuntas para mejorar los recursos propios
Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal y apuntan a una misma banda
Un platense de 73 años hizo podio entre más de mil atletas, en un triatlón internacional
"Qué representa el peronismo" y sostener el "equilibrio fiscal": Tolosa Paz y una fuerte autocrítica interna
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El dólar oficial cerró hoy en $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre de ayer.
Al cierre de la segunda jornada hábil, la divisa estadounidense registra una merma total de $15. Así, quedó a cinco pesos de volver a tocar los $1.400.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.405 y $1.425 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.
El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, con una suba de 0,72% en el día.
En cuanto al segmento mayorista, el mismo se ubicó en $1.386, con una baja de 0,4%, y anotó el nivel más alto de la brecha con el techo cambiario. Con un límite superior fijado en los $1.725,41, la brecha asciende al 25%.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,08% hasta $1.424,4, y el CCL (Contado Con Liquidación) hacía lo mismo hasta los $$1.479,7 (+0,01%).
LE PUEDE INTERESAR
Marcha Universitaria: miles de docentes y estudiantes llenaron la Plaza de Mayo en reclamo de fondos al Gobierno
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$46.143 millones, al tiempo que compró US$136 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).
El riesgo país superó los 500 puntos
El riesgo país subió 9 unidades y volvió a quedar por encima de los 500 puntos básicos.
Así, el indicador que elabora el JP Morgan se ubica en los 505 puntos, el equivalente a un incremento del 1,81%.
Esto se explica por la caída que registran los bonos soberanos en todas sus especies, tanto Bonares como Globales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí