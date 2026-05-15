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Revelan cómo la Policía Bonaerense protegió al carnicero que se hizo millonario con el "rulo" del dólar oficial

“Le vamos a dar para que tengan” se escucha decir a Sergio "el Carniza" Occhiuzzo en los audios que están en la causa y que creen están relacionados a las entregas de dinero destinadas a mantener la protección de la Fuerza

Revelan cómo la Policía Bonaerense protegió al carnicero que se hizo millonario con el "rulo" del dólar oficial
15 de Mayo de 2026 | 08:24

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Una reciente investigación periodística sacó a la luz una serie de audios y testimonios que comprometerían a integrantes de la Policía Bonaerense en una presunta estructura de protección montada alrededor de Sergio Occhiuzzo, conocido en el mundo financiero informal como “el Carniza”, un empresario del conurbano que habría construido una fortuna a partir de maniobras vinculadas al dólar blue y al sistema de importaciones durante el último gobierno kirchnerista, mediante el famoso "rulo" con el dólar oficial.

Según surge de la nota publicada por el diario Clarín, las grabaciones incorporadas a la causa judicial revelarían conversaciones entre policías y allegados al financista en las que se habla de pagos, favores y cobertura para evitar controles. Una de las frases que más impacto generó fue: “Le vamos a dar para que tengan”, expresión que, según la investigación, estaría vinculada a entregas de dinero destinadas a mantener la protección policial.

La causa judicial, que avanza en distintos tribunales federales y provinciales, intenta reconstruir cómo Occhiuzzo pasó de manejar carnicerías en San Martín a transformarse en uno de los nombres más resonantes del circuito financiero paralelo. Clarín sostiene que los investigadores creen que el empresario utilizó una red de contactos políticos, empresariales y policiales para expandir operaciones vinculadas al “rulo” financiero con dólares oficiales, facturación apócrifa y lavado de dinero.

La supuesta maniobra del carnicero millonario

De acuerdo con el informe periodístico, Occhiuzzo habría sido uno de los pioneros en explotar las ventajas del cepo cambiario y de los permisos de importación conocidos como SIMI y luego SIRA. La sospecha es que conseguía acceso a dólares oficiales para importaciones sobrefacturadas y luego desviaba parte de esas divisas al mercado paralelo, obteniendo ganancias millonarias.

En la nota se menciona incluso la compra de un avión traído desde Estados Unidos en 2021. Según una fuente citada por Clarín, “Carniza lo pagó en 2021 a US$ 300.000 pero consiguió SIMI por US$ 600.000”, una maniobra que habría permitido justificar el doble del valor real de la operación.

Los audios que ahora analiza la Justicia también apuntarían a un sistema aceitado de avisos previos sobre operativos policiales y movimientos judiciales. La investigación sostiene que existía una relación directa entre miembros de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I y el entorno del empresario, algo que durante años alimentó rumores dentro del conurbano bonaerense.

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Quién es el "Carniza" Occhiuzzo

Clarín describe a Occhiuzzo como un personaje conocido dentro del circuito empresarial del norte del Gran Buenos Aires. Vecino de Nordelta y dueño de un estilo de vida ostentoso, el empresario se movía entre camionetas de alta gama, campos ganaderos y reuniones con financistas y operadores políticos. “Los Piccirillo y Vallejos son salieris de una trama cuyo precursor fue el Carniza”, aseguró al diario un dirigente peronista con influencia en la provincia.

La publicación también vincula al empresario con el denominado “Club del Cheque”, un sistema mediante el cual se descontaban cheques a tasas altísimas utilizando sociedades y comercios como pantalla para blanquear operaciones. Los investigadores sospechan que muchas de las facturas emitidas por las empresas ligadas al empresario no respondían a operaciones reales, sino a movimientos destinados a justificar dinero de origen dudoso.

Otro de los aspectos que genera preocupación en la causa es la posible conexión política detrás del esquema financiero. Según la investigación periodística, en el expediente aparecen referencias al vínculo entre empresarios favorecidos por el sistema de importaciones y funcionarios que manejaban áreas sensibles durante la gestión anterior. Aunque por ahora no hay imputaciones concretas contra dirigentes políticos, la Justicia analiza cruces telefónicos, chats y movimientos patrimoniales.

En paralelo, los investigadores creen que los audios conocidos hasta ahora podrían ser apenas una parte del material existente. “En no mucho tiempo quizás se conozcan algunos chats también comprometedores”, señala Clarín al citar fuentes del entorno político y judicial que siguen de cerca el caso.

El escándalo amenaza con abrir una nueva etapa de investigaciones sobre corrupción policial, lavado de dinero y maniobras financieras realizadas durante los años de mayores restricciones cambiarias. La aparición de las grabaciones volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de las cuevas financieras y las presuntas redes de protección que les permitieron operar durante años con total impunidad.

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