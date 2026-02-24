Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

El dólar rebotó y volvió a los $1.400

24 de Febrero de 2026 | 17:56

El precio del dólar oficial subió $ 10 este martes 24 de febrero y cerró a $ 1.400 para la venta en las pizarras del Banco Nación. En tanto, el dólar blue aumentó $ 5 y finalizó la jornada en $ 1.430 en el mercado informal. Si bien la divisa mayorista quedó debajo de los $1.400, el minorista ya volvió su valor.

Es por ello que el mercado se pregunta si la divisa norteamericana tocó piso.

El tipo de cambio mayorista avanzó 0,7% y se ubica en $1.380,5 para la venta, con $422 millones operados.

En las últimas semanas se mantuvo lejos del techo de la banda en medio de una sostenida oferta principalmente originada por la liquidación de las divisas en el endeudamiento privado y provincial, además del carry trade.

En el mercado ven “difícil” que pueda continuar el rally bajista.

La expectativa se sustenta en el hecho de que el tipo de cambio oficial bajó con fuerza en las últimas semanas no solamente en términos nominales, sino también reales.

El carry trade ya no es tan atractivo porque con un dólar a estos valores puede llegar a subir.

