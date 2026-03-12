Se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22: ya advierten que "peligra el cuatrimestre"

El próximo lunes los docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) nucleados en el gremio de ADULP darán inicio a un paro de siete días corridos que tendrá lugar entre el 16 y 22 de marzo. Sin embargo, en caso de que el Gobierno Nacional no responda al pedido de los educadores, que exigen la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, la medida de fuerza podría escalar a tiempo indeterminado, lo que pondrá en peligro el desarrollo del primer cuatrimestre en todas las facultades.

Ayer, ADULP convocó de manera oficial al "Paro Nacional Docente Universitario por una semana completa, del lunes 16 al domingo 22 de marzo, en el marco de la semana de protesta del Frente Sindical de Universidades Nacionales".

Esto significa que a priori en la UNLP, como en el resto de las casas de altos estudios del país, enroladas en la federación nacional CONADU, habrá diez días consecutivos sin actividades académicas, a menos que el Gobierno Nacional decline su posición como para que los gremios replanteen su maniobra de acción directa. Pero es difícil que eso suceda dada la postura intransigente manifiesta desde Nación.

La semana de protesta docente confluirá además con el feriado del 24 de marzo con motivo del Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Cabe recordar que el lunes 23 -por decreto del Gobierno- será una jornada "no laborable con fines turísticos". De esa forma la UNLP acumulará una decena de días sin actividad pedagógica en las aulas.

La organización gremial manifestó en el texto que "reclamamos la plena implementación de la Ley de Financiamiento 27.795, vigente y votada seis veces en el Congreso, pero que el Gobierno se niega a cumplir". "Junto a nuestra Federación -la CONADU- y toda la comunidad universitaria, seguimos en lucha por paritarias libres y la recuperación de nuestro salario", insistió.

Por qué puede haber 22 días sin clases en La Plata

Desde la federación nacional, de la cual forma parte ADULP, vienen advirtiendo que "escala el plan de lucha" y que "peligra el cuatrimestre". Esto implica que de proseguir un paro por tiempo indeterminado, una idea que emergió en la UBA y que fue bien recibida en el plenario de la CONADU a fines de febrero, podría haber más días sin clases.

En el almanaque aparecen a la vista otros dos feriados cercanos que podrían alentar la idea de avanzar con el plan de acción directa: el 2 de abril por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas y el 3 de abril por Viernes Santo. En caso de que el reclamo tenga una réplica y siga su curso una semana más, lo cual es posible dado el grado de conflictividad de las partes, y conecte con esos días de homenajes a los Combatientes y por Semana Santa, el parate académico continuaría desde el martes 25 de marzo hasta el domingo 5 de abril.

En caso de que eso suceda, serían otros 12 días sin clases y se acumularían unas 22 jornadas de paro docente.

En el último plenario la CONADU fue tajante al declararse en "sesión permanente ante el intento del gobierno de modificar la Ley de Financiamiento Universitario que conquistamos en la calle y el Congreso votó seis veces". El organismo confirmó "una semana de paro que arranca el 16 de marzo, como primer mojón de un plan de acción que continuará profundizándose hacia el paro por tiempo indeterminado si no se cumple la Ley".

Se habló además de la centralidad de "articular con los sindicatos del Frente Sindical Universitario y la organización de una próxima Marcha Federal Universitaria".

"La contundencia de las medidas que se fueron elaborando estos días responde a la conjunción de una situación salarial insostenible para la docencia universitaria, con la necesidad y la voluntad de muchos compañeros y compañeras de responder con toda la fuerza a este nuevo ataque que implica el proyecto del gobierno para modificar la LFU, con la intención de pagar apenas un 12% de aumento del 55% que nos corresponde", manifestaron desde el Plenario de CONADU.