Anunciaron otra semana de paro en la UNLP tras la marcha universitaria

Los gremios ADULP, ATULP y la FULP convocaron a una medida de fuerza entre el 25 y el 31 de mayo. Reclaman financiamiento, recomposición salarial y más presupuesto.

Tras la multitudinaria movilización universitaria y luego de que la actividad académica se retomara con normalidad en las facultades, gremios docentes, no docentes y estudiantiles de la Universidad Nacional de La Plata anunciaron una nueva semana de paro que impactará en el normal dictado de clases.

La medida de fuerza se desarrollará entre el 25 y el 31 de mayo y fue confirmada por los sindicatos ADULP, ATULP y la Federación Universitaria de La Plata, en reclamo de mayor financiamiento para las universidades públicas, mejoras salariales y actualización de becas.

“En el marco de lo definido en el plenario de secretarios y secretarias generales de la Conadu, nuestra organización sindical convoca al paro durante toda la semana del 25 de mayo”, señalaron desde ADULP a través de un comunicado.