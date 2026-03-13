Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

VIDEO.- Entre abrazos, espuma y papel picado: a los 64 años cumplió su sueño en la UNLP

13 de Marzo de 2026 | 19:33

Escuchar esta nota

Una emotiva escena se vivió en las últimas horas en La Plata, donde Gabriela Bueno, vecina de Los Hornos, celebró su graduación como profesora de Matemática rodeada de su familia.

La mujer, de 64 años, es madre de cinco hijos —entre ellos el ex ministro de Economía Martín Guzmán— y abuela de tres nietos. Tras rendir su última materia, se recibió en la Universidad Nacional de La Plata, coronando así un largo camino de esfuerzo.

El festejo, como suele ocurrir en las graduaciones universitarias, fue a puro color y emoción: sus hijos la esperaron a la salida con papel picado y espuma, mientras la abrazaban y celebraban el logro.

Aunque trabaja desde hace casi 20 años como docente, Gabriela decidió completar su formación universitaria y obtener el título de profesora de Matemática, una meta personal que venía persiguiendo desde hacía tiempo.

Las imágenes y videos del momento muestran la alegría del festejo familiar y reflejan el orgullo de quienes la acompañaron en un día muy especial.

LE PUEDE INTERESAR

Un clásico de las canchas en La Plata: 81 años y varias décadas vendiendo semillitas a los hinchas

LE PUEDE INTERESAR

La Fiesta Regional del Maíz, este sábado en la Colonia Urquiza

La historia de Gabriela Bueno vuelve a demostrar que nunca es tarde para cumplir un sueño, y que la educación sigue siendo un camino posible a cualquier edad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres

Saneamiento cloacal: la Provincia apela por el millonario embargo

Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO: formaciones confirmadas, hora y TV

Gimnasia, en las manos de Kadijevic, un apellido que lleva el arco en la sangre

El platense Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó

¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos

"Pelaron" una vivienda de La Plata: se llevaron armas, electrónica, ropa y dinero

Malestar en La Plata por subas del 100% en la boleta del agua
+ Leidas

Primer cuatrimestre en riesgo en la Universidad

Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO: formaciones confirmadas, hora y TV

Tres facultades más de la UNLP eligieron decano y avanza el cronograma electoral

Ordenaron retirar del mercado analgésicos, antiácidos, antigripales y más productos de un laboratorio bonaerense

Cada vez hay menos guardias en La Plata: pocos médicos, saturación y alertan por más cierres

El platense Adorni, entre el error por la palabra “deslomarse” y el amigo periodista que lo complicó

Gimnasia, en las manos de Kadijevic, un apellido que lleva el arco en la sangre

Crecen las filas y las demoras en La Plata por la vacuna antigripal gratuita: temor a la peligrosa nueva cepa y golpe al bolsillo

Últimas noticias de La Ciudad

Un clásico de las canchas en La Plata: 81 años y varias décadas vendiendo semillitas a los hinchas

La Fiesta Regional del Maíz, este sábado en la Colonia Urquiza

Contaminación en la Región: advierten sobre riesgos ambientales tras el embargo millonario a la Provincia

Comienza la inscripción al Examen de Residencias de Salud para la Provincia
Espectáculos
Daniela Celis sin filtro: habló del “tamaño” de Thiago Medina y desató un momento explosivo en vivo
¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
Wanda Nara celebró su divorcio de Mauro Icardi con un exclusivo viaje a Maldivas: fotos y detalles
Sigue acumulando enemigos: Carmiña Masi fue destrozada por Yanina Latorre tras sus dichos racistas y un antiguo tape 
Tremendo gesto de la China Suárez después de la audiencia de Mauro Icardi y Wanda Nara, las fotos  
Deportes
Estudiantes quiere volver al triunfo y el Cacique festejar en UNO: formaciones confirmadas, hora y TV
Un clásico de las canchas en La Plata: 81 años y varias décadas vendiendo semillitas a los hinchas
Estudiantes ya palpita la Copa Libertadores: se confirmaron todos los clasificados
"El nieto de Van Gaal le recomendó traer un jugador argentino al Manchester porque lo vió en el FIFA: era Marcos Rojo"
Colapinto se dio con un látigo tras clasificar 16º: "Estoy un poco perdido"
Policiales
Choque en 7 y 47: motociclista quedó debajo de un micro y está grave
El juicio por Johana Ramallo: su mamá se descompensó en plena audiencia
VIDEO.- Robo a patadas en un comercio de City Bell: rompió la puerta de vidrio y escapó con mercadería
Apareció el video: así un policía de la Bonaerense tuvo sexo al lado de un patrullero
Choque, vuelco y caos de tránsito en La Plata: "Tuvieron que patearle el parabrisa para que salga"
Información General
Vuelve la Expo Magdalena Produce después de más de 30 años
¡Atención jubilados! Así funcionará el bono de ANSES desde el 20 de marzo
Ordenaron retirar del mercado analgésicos, antiácidos, antigripales y más productos de un laboratorio bonaerense
VIDEO. El influencer platense Ian Moche donó su pelo para hacer pelucas destinadas a niños con cáncer
El que provoca un accidente, paga los gastos: la innovadora iniciativa de un municipio bonaerense

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla