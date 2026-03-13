VIDEO.- Entre abrazos, espuma y papel picado: a los 64 años cumplió su sueño en la UNLP

Una emotiva escena se vivió en las últimas horas en La Plata, donde Gabriela Bueno, vecina de Los Hornos, celebró su graduación como profesora de Matemática rodeada de su familia.

La mujer, de 64 años, es madre de cinco hijos —entre ellos el ex ministro de Economía Martín Guzmán— y abuela de tres nietos. Tras rendir su última materia, se recibió en la Universidad Nacional de La Plata, coronando así un largo camino de esfuerzo.

El festejo, como suele ocurrir en las graduaciones universitarias, fue a puro color y emoción: sus hijos la esperaron a la salida con papel picado y espuma, mientras la abrazaban y celebraban el logro.

Aunque trabaja desde hace casi 20 años como docente, Gabriela decidió completar su formación universitaria y obtener el título de profesora de Matemática, una meta personal que venía persiguiendo desde hacía tiempo.

Las imágenes y videos del momento muestran la alegría del festejo familiar y reflejan el orgullo de quienes la acompañaron en un día muy especial.

La historia de Gabriela Bueno vuelve a demostrar que nunca es tarde para cumplir un sueño, y que la educación sigue siendo un camino posible a cualquier edad.