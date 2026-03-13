Médicos bonaerenses aceptaron la oferta salarial del Gobierno: aumento del 9% y revisión en mayo

Estudiantes es más peligroso que Lanús, pero le faltó el gol: empata 0 a 0 en UNO
Estudiantes es más peligroso que Lanús, pero le faltó el gol: empata 0 a 0 en UNO
Caso Mateo Yagame: otra prorroga en la definición sobre el futuro del menor acusado del crimen
Contaminación en la Región: advierten sobre riesgos ambientales tras el embargo millonario a la Provincia
Choque en 7 y 47: motociclista quedó debajo de un micro y está grave
Volvieron las clases… y las peleas: alumnos a las piñas en el Normal 2 de La Plata
VIDEO.- Entre abrazos, espuma y papel picado: a los 64 años cumplió su sueño en la UNLP
¡Este finde se sale en La Plata! Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
Tres facultades más de la UNLP eligieron decano y avanza el cronograma electoral
“Deslomado-gate”: reclaman ampliar la investigación, ¿hubo otras parejas?
Un clásico de las canchas en La Plata: 81 años y varias décadas vendiendo semillitas a los hinchas
VIDEO.- Robo a patadas en un comercio de City Bell: rompió la puerta de vidrio y escapó con mercadería
El juicio por Johana Ramallo: su mamá se descompensó en plena audiencia
La Fiesta Regional del Maíz, este sábado en la Colonia Urquiza
Tras el escándalo con Nico Vázquez, Gime Accardi y Seven Kayne confirman su romance
Daniela Celis sin filtro: habló del “tamaño” de Thiago Medina y desató un momento explosivo en vivo
Más tensión en el PJ tras el cruce entre Bianco y el entorno de Mayra Mendoza
Crecen las filas y las demoras en La Plata por la vacuna antigripal gratuita: temor a la peligrosa nueva cepa y golpe al bolsillo
Para EEUU el nuevo líder supremo de Irán está “herido y probablemente desfigurado”
Choque, vuelco y caos de tránsito en La Plata: "Tuvieron que patearle el parabrisa para que salga"
Comienza la inscripción al Examen de Residencias de Salud para la Provincia
Apareció el video: así un policía de la Bonaerense tuvo sexo al lado de un patrullero
TRIBUNA DE VECINOS.- Entre la falta de agua y las pérdidas, La Plata es la capital de las canillas secas
"El Jardín Botánico está olvidado": preocupación de los vecinos por el estado de Parque Saavedra
De un sueño familiar a la excelencia: un laboratorio platense ganó el Premio Nacional a la Calidad
Ordenaron retirar del mercado analgésicos, antiácidos, antigripales y más productos de un laboratorio bonaerense
Una reconocida marca internacional diseñó ropa con toque argentino: Eva Perón, Mafalda, churros y más
Menos sexo entre los adolescentes: pantallas, redes sociales y una intimidad en pausa
Colapinto se dio con un látigo tras clasificar 16º: "Estoy un poco perdido"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El congreso provincial de delegados de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) aprobó por amplia mayoría la propuesta salarial presentada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para los profesionales y técnicos del sistema público de salud.
El acuerdo paritario establece un aumento del 9% en tres tramos para los trabajadores alcanzados por la Ley de Carrera Hospitalaria 10.471: un 1,5% correspondiente a febrero (ya consolidado), un 5% en marzo y otro 2,5% en abril, todos calculados sobre los salarios de enero de 2026.
Además, el convenio incluye una revisión salarial en mayo y la reapertura de la negociación paritaria en junio. El incremento alcanzará a personal de planta, residentes, becarios y jubilados del sistema de salud pública bonaerense.
Cambios en la estructura salarial
Uno de los puntos destacados del acuerdo es la conformación de una Mesa Técnica prevista para abril, en la que se comenzará a discutir modificaciones en la estructura salarial de la carrera hospitalaria.
Según informaron desde el gremio, ese espacio dará inicio a un proceso de recategorización del salario básico, un reclamo histórico de los profesionales de la salud.
LE PUEDE INTERESAR
Expoagro 2026 abrió en San Nicolás con foco en financiamiento y producción bonaerense
Desde CICOP señalaron que, en el contexto actual, valoraron la mejora de la oferta salarial y la posibilidad de abrir el debate sobre la estructura de ingresos del sector.
Mejora en guardias y pase de becarios
El acuerdo también contempla un incremento en la Bonificación de Guardia, lo que implicará que en los cargos vinculados a ese régimen el aumento de bolsillo alcance alrededor del 13,4% a partir de abril.
Otro de los puntos incluidos en la negociación es el pase de 3.800 becarios de contingencia —correspondientes a 2021 y 2022— a Planta Transitoria, bajo el régimen de la Ley 10.471, medida que ya había sido anticipada en la paritaria general del Estado.
Otras mesas de trabajo
El convenio prevé además la apertura de distintas mesas técnicas para abordar aspectos vinculados a la carrera hospitalaria, entre ellos:
la ampliación de bloqueos para nuevas disciplinas y especialidades,
la extensión de la trayectoria formativa a otros sistemas de residencias y concurrencias,
y la reglamentación de los concursos de pase dentro del sistema sanitario provincial.
Por último, el congreso de delegados de CICOP resolvió impulsar una campaña de visibilización por la recategorización salarial del sector y participar en las actividades y movilizaciones previstas en el marco de los 50 años del último golpe cívico-militar, junto a centrales sindicales y organismos de derechos humanos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí