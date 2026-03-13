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Médicos bonaerenses aceptaron la oferta salarial del Gobierno: aumento del 9% y revisión en mayo

Médicos bonaerenses aceptaron la oferta salarial del Gobierno: aumento del 9% y revisión en mayo
13 de Marzo de 2026 | 20:59

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El congreso provincial de delegados de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) aprobó por amplia mayoría la propuesta salarial presentada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para los profesionales y técnicos del sistema público de salud.

El acuerdo paritario establece un aumento del 9% en tres tramos para los trabajadores alcanzados por la Ley de Carrera Hospitalaria 10.471: un 1,5% correspondiente a febrero (ya consolidado), un 5% en marzo y otro 2,5% en abril, todos calculados sobre los salarios de enero de 2026.

Además, el convenio incluye una revisión salarial en mayo y la reapertura de la negociación paritaria en junio. El incremento alcanzará a personal de planta, residentes, becarios y jubilados del sistema de salud pública bonaerense.

Cambios en la estructura salarial

Uno de los puntos destacados del acuerdo es la conformación de una Mesa Técnica prevista para abril, en la que se comenzará a discutir modificaciones en la estructura salarial de la carrera hospitalaria.

Según informaron desde el gremio, ese espacio dará inicio a un proceso de recategorización del salario básico, un reclamo histórico de los profesionales de la salud.

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Desde CICOP señalaron que, en el contexto actual, valoraron la mejora de la oferta salarial y la posibilidad de abrir el debate sobre la estructura de ingresos del sector.

Mejora en guardias y pase de becarios

El acuerdo también contempla un incremento en la Bonificación de Guardia, lo que implicará que en los cargos vinculados a ese régimen el aumento de bolsillo alcance alrededor del 13,4% a partir de abril.

Otro de los puntos incluidos en la negociación es el pase de 3.800 becarios de contingencia —correspondientes a 2021 y 2022— a Planta Transitoria, bajo el régimen de la Ley 10.471, medida que ya había sido anticipada en la paritaria general del Estado.

Otras mesas de trabajo

El convenio prevé además la apertura de distintas mesas técnicas para abordar aspectos vinculados a la carrera hospitalaria, entre ellos:

la ampliación de bloqueos para nuevas disciplinas y especialidades,

la extensión de la trayectoria formativa a otros sistemas de residencias y concurrencias,

y la reglamentación de los concursos de pase dentro del sistema sanitario provincial.

Por último, el congreso de delegados de CICOP resolvió impulsar una campaña de visibilización por la recategorización salarial del sector y participar en las actividades y movilizaciones previstas en el marco de los 50 años del último golpe cívico-militar, junto a centrales sindicales y organismos de derechos humanos.

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