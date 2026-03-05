Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $3.000.000: salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento

Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento
5 de Marzo de 2026 | 16:44

Escuchar esta nota

Los gremios de estatales bonaerenses aceptaron la propuesta del gobierno de Axel Kicillof en el marco de las paritarias. El aumento contempla una mejora salarial del 9% en tres tramos.

Al igual que ocurrió con el sector docente, la Provincia planteó un esquema escalonado: 1,5% ya abonado en febrero; 5% correspondiente a marzo, que se pagará en abril; 2,5% para abril, a liquidarse en mayo. De esta manera, el incremento totaliza un 9%, superando ampliamente el ofrecimiento inicial del 3% que había sido rechazado semanas atrás.

Además, se acordó una reapertura de la paritaria en mayo de 2026, con el objetivo de monitorear la evolución de la inflación y sostener el poder adquisitivo de los salarios. En junio está prevista una nueva instancia formal de negociación.

Categoría por categoría, cuánto cobrarán los estatales bonaerenses

Categoría 5

Enero: $824.859

Febrero: $849.605

Marzo: $880.674

Abril: $901.354

Categoría 6

Enero: $837.584

Febrero: $862.712

Marzo: $894.262

Abril: $915.260

Categoría 7

Enero: $852.313

Febrero: $877.882

Marzo: $909.988

Abril: $931.356

Categoría 8

Enero: $860.705

Febrero: $886.526

Marzo: $918.952

Abril: $940.530

Categoría 9

Enero: $879.805

Febrero: $906.199

Marzo: $939.324

Abril: $961.380

Categoría 10

Enero: $893.419

Febrero: $920.221

Marzo: $953.864

Abril: $976.262

Categoría 11

Enero: $906.932

Febrero: $934.140

Marzo: $968.295

Abril: $991.031

Categoría 12

Enero: $921.107

Febrero: $948.740

Marzo: $983.436

Abril: $1.006.528

Categoría 13

Enero: $936.264

Febrero: $964.352

Marzo: $999.612

Abril: $1.023.084

Categoría 14

Enero: $952.157

Febrero: $980.722

Marzo: $1.016.587

Abril: $1.040.458

Categoría 15

Enero: $983.761

Febrero: $1.013.274

Marzo: $1.050.319

Abril: $1.074.981

Categoría 16

Enero: $1.013.080

Febrero: $1.043.473

Marzo: $1.081.620

Abril: $1.107.018

Categoría 17

Enero: $1.109.800

Febrero: $1.143.094

Marzo: $1.184.968

Abril: $1.212.793

Categoría 18

Enero: $1.099.290

Febrero: $1.132.269

Marzo: $1.173.752

Abril: $1.201.313

Categoría 19

Enero: $1.112.549

Febrero: $1.145.925

Marzo: $1.187.895

Abril: $1.215.789

Categoría 20

Enero: $1.136.640

Febrero: $1.170.739

Marzo: $1.213.609

Abril: $1.242.106

Categoría 21

Enero: $1.498.204

Febrero: $1.543.150

Marzo: $1.599.085

Abril: $1.636.634

Categoría 21 (8 años)

Enero: $1.547.993

Febrero: $1.594.433

Marzo: $1.652.240

Abril: $1.691.037

Categoría 22

Enero: $1.589.304

Febrero: $1.636.983

Marzo: $1.696.331

Abril: $1.736.163

Categoría 23

Enero: $1.673.817

Febrero: $1.724.031

Marzo: $1.786.554

Abril: $1.828.505

Categoría 24

Enero: $1.820.275

Febrero: $1.874.883

Marzo: $1.942.830

Abril: $1.988.450

