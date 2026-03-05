Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento

“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia quedaron varados en medio del conflicto en Medio Oriente
“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia quedaron varados en medio del conflicto en Medio Oriente
Los gremios de estatales bonaerenses aceptaron la propuesta del gobierno de Axel Kicillof en el marco de las paritarias. El aumento contempla una mejora salarial del 9% en tres tramos.
Al igual que ocurrió con el sector docente, la Provincia planteó un esquema escalonado: 1,5% ya abonado en febrero; 5% correspondiente a marzo, que se pagará en abril; 2,5% para abril, a liquidarse en mayo. De esta manera, el incremento totaliza un 9%, superando ampliamente el ofrecimiento inicial del 3% que había sido rechazado semanas atrás.
Además, se acordó una reapertura de la paritaria en mayo de 2026, con el objetivo de monitorear la evolución de la inflación y sostener el poder adquisitivo de los salarios. En junio está prevista una nueva instancia formal de negociación.
Categoría 5
Enero: $824.859
Febrero: $849.605
Marzo: $880.674
Abril: $901.354
Categoría 6
Enero: $837.584
Febrero: $862.712
Marzo: $894.262
Abril: $915.260
Categoría 7
Enero: $852.313
Febrero: $877.882
Marzo: $909.988
Abril: $931.356
Categoría 8
Enero: $860.705
Febrero: $886.526
Marzo: $918.952
Abril: $940.530
Categoría 9
Enero: $879.805
Febrero: $906.199
Marzo: $939.324
Abril: $961.380
Categoría 10
Enero: $893.419
Febrero: $920.221
Marzo: $953.864
Abril: $976.262
Categoría 11
Enero: $906.932
Febrero: $934.140
Marzo: $968.295
Abril: $991.031
Categoría 12
Enero: $921.107
Febrero: $948.740
Marzo: $983.436
Abril: $1.006.528
Categoría 13
Enero: $936.264
Febrero: $964.352
Marzo: $999.612
Abril: $1.023.084
Categoría 14
Enero: $952.157
Febrero: $980.722
Marzo: $1.016.587
Abril: $1.040.458
Categoría 15
Enero: $983.761
Febrero: $1.013.274
Marzo: $1.050.319
Abril: $1.074.981
Categoría 16
Enero: $1.013.080
Febrero: $1.043.473
Marzo: $1.081.620
Abril: $1.107.018
Categoría 17
Enero: $1.109.800
Febrero: $1.143.094
Marzo: $1.184.968
Abril: $1.212.793
Categoría 18
Enero: $1.099.290
Febrero: $1.132.269
Marzo: $1.173.752
Abril: $1.201.313
Categoría 19
Enero: $1.112.549
Febrero: $1.145.925
Marzo: $1.187.895
Abril: $1.215.789
Categoría 20
Enero: $1.136.640
Febrero: $1.170.739
Marzo: $1.213.609
Abril: $1.242.106
Categoría 21
Enero: $1.498.204
Febrero: $1.543.150
Marzo: $1.599.085
Abril: $1.636.634
Categoría 21 (8 años)
Enero: $1.547.993
Febrero: $1.594.433
Marzo: $1.652.240
Abril: $1.691.037
Categoría 22
Enero: $1.589.304
Febrero: $1.636.983
Marzo: $1.696.331
Abril: $1.736.163
Categoría 23
Enero: $1.673.817
Febrero: $1.724.031
Marzo: $1.786.554
Abril: $1.828.505
Categoría 24
Enero: $1.820.275
Febrero: $1.874.883
Marzo: $1.942.830
Abril: $1.988.450
POR MES*
