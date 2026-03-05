Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento

Los gremios de estatales bonaerenses aceptaron la propuesta del gobierno de Axel Kicillof en el marco de las paritarias. El aumento contempla una mejora salarial del 9% en tres tramos.

Al igual que ocurrió con el sector docente, la Provincia planteó un esquema escalonado: 1,5% ya abonado en febrero; 5% correspondiente a marzo, que se pagará en abril; 2,5% para abril, a liquidarse en mayo. De esta manera, el incremento totaliza un 9%, superando ampliamente el ofrecimiento inicial del 3% que había sido rechazado semanas atrás.

Además, se acordó una reapertura de la paritaria en mayo de 2026, con el objetivo de monitorear la evolución de la inflación y sostener el poder adquisitivo de los salarios. En junio está prevista una nueva instancia formal de negociación.

Categoría por categoría, cuánto cobrarán los estatales bonaerenses

Categoría 5

Enero: $824.859

Febrero: $849.605

Marzo: $880.674

Abril: $901.354

Categoría 6

Enero: $837.584

Febrero: $862.712

Marzo: $894.262

Abril: $915.260

Categoría 7

Enero: $852.313

Febrero: $877.882

Marzo: $909.988

Abril: $931.356

Categoría 8

Enero: $860.705

Febrero: $886.526

Marzo: $918.952

Abril: $940.530

Categoría 9

Enero: $879.805

Febrero: $906.199

Marzo: $939.324

Abril: $961.380

Categoría 10

Enero: $893.419

Febrero: $920.221

Marzo: $953.864

Abril: $976.262

Categoría 11

Enero: $906.932

Febrero: $934.140

Marzo: $968.295

Abril: $991.031

Categoría 12

Enero: $921.107

Febrero: $948.740

Marzo: $983.436

Abril: $1.006.528

Categoría 13

Enero: $936.264

Febrero: $964.352

Marzo: $999.612

Abril: $1.023.084

Categoría 14

Enero: $952.157

Febrero: $980.722

Marzo: $1.016.587

Abril: $1.040.458

Categoría 15

Enero: $983.761

Febrero: $1.013.274

Marzo: $1.050.319

Abril: $1.074.981

Categoría 16

Enero: $1.013.080

Febrero: $1.043.473

Marzo: $1.081.620

Abril: $1.107.018

Categoría 17

Enero: $1.109.800

Febrero: $1.143.094

Marzo: $1.184.968

Abril: $1.212.793

Categoría 18

Enero: $1.099.290

Febrero: $1.132.269

Marzo: $1.173.752

Abril: $1.201.313

Categoría 19

Enero: $1.112.549

Febrero: $1.145.925

Marzo: $1.187.895

Abril: $1.215.789

Categoría 20

Enero: $1.136.640

Febrero: $1.170.739

Marzo: $1.213.609

Abril: $1.242.106

Categoría 21

Enero: $1.498.204

Febrero: $1.543.150

Marzo: $1.599.085

Abril: $1.636.634

Categoría 21 (8 años)

Enero: $1.547.993

Febrero: $1.594.433

Marzo: $1.652.240

Abril: $1.691.037

Categoría 22

Enero: $1.589.304

Febrero: $1.636.983

Marzo: $1.696.331

Abril: $1.736.163

Categoría 23

Enero: $1.673.817

Febrero: $1.724.031

Marzo: $1.786.554

Abril: $1.828.505

Categoría 24

Enero: $1.820.275

Febrero: $1.874.883

Marzo: $1.942.830

Abril: $1.988.450