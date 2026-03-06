Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

6 de Marzo de 2026 | 11:35

Escuchar esta nota

El Congreso de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) definió por mayoría aceptar la propuesta salarial presentada por la Provincia. De esta manera, uno de los mayores gremios bonaerenses convalidó la oferta del gobierno que establece un incremento bimestral del 7,5 % para los meses de marzo y abril, con cláusulas de monitoreo en mayo y reapertura de negociaciones en junio.

El detalle de la propuesta aceptada es el siguiente: 

- Consolidación del incremento de febrero, a cuenta de futuros aumentos, del 1,5 %. 

- En el mes de marzo, un 5 % adicional, con base enero. 

- En el mes de abril, un 2,5 % de incremento con base enero y una Bonificación No Remunerativa - No Bonificable de $28.700 que se denominará "Compensación FONID/Conectividad". Esta Bonificación se liquidará conforme la modalidad FONID definida en el Decreto N°1230/14, incluyendo gestión estatal y privada.

La nueva escala salarial

Así quedarían los salarios docentes:

- MG marzo: $800.084 – abril: $850.053 

- MG jornada completa: $1.600.168 - abril: $1.700.106

- MG 5ta hora marzo: $1.005.638 – abril: $1.060.424 

- Profesor 20 módulos marzo: $1.032.198 – abril: $1.113.838 

Por otra parte, se estableció una cláusula de monitoreo y las partes acordaron realizar una mesa de monitoreo de la evolución del Acuerdo Paritario dentro de la primera quincena del mes de mayo 2026, como así también una cláusula de reapertura.

"Continuando con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los salarios, se propone reabrir la negociación en el mes de junio de 2026. En caso de que la evolución de los indicadores (Recaudación, IPC, etc.) se aparte de las proyecciones que han servido de base al presente Acuerdo, podrá adelantarse la reapertura", firmaron los docentes.

Cabe destacar que las reuniones tuvieron lugar dos días después del paro que concretaron los docentes, junto a los estatales, en rechazo a la última oferta del Gobierno. A esa medida de fuerza se plegaron también los judiciales.

Los gremios vienen de reclamar un aumento superador al 3% ofrecido por la Provincia para febrero, porcentaje que incluyó un 1,5 por ciento retroactivo al mes de diciembre. Pese a la negativa sindical, esta última cifra ya fue liquidada.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

