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Política y Economía |Para debatir sobre “el presente y el futuro de la argentina”

La Plata: Axel Kicillof y Alak lanzaron un curso de formación política en el Coliseo Podestá

Kicillof y Alak presentaron  en La Plata las bases de su posicionamiento y reivindicaron la industria,   la ciencia y la soberanía 

La Plata: Axel Kicillof y Alak lanzaron un curso de formación política en el Coliseo Podestá
15 de Mayo de 2026 | 02:42
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Con una reivindicación de la “tercera posición”, la integración latinoamericana, la industrialización y la educación pública, además de críticas hacia el modelo libertario, el gobernador y presidente del PJ bonaerense, Axel Kicillof, inauguró ayer, junto al intendente, Julio Alak, un curso de capacitación de dirigentes para “la construcción política hacia adelante”.

Se trató del lanzamiento formal del Instituto de Capacitación Política, que dictará sus clases de formal virtual y cuenta, según indicaron, con más de 17 mil inscriptos en todo el país. Fue con un acto llevado a cabo en el teatro municipal local Coliseo Podestá, y que se transmitió por Youtube. Acompañaron al Gobernador, el intendente y secretario de Formación Política del PJ bonaerense, Julio Alak, la vicegobernadora y titular del PJ de La Matanza, Verónica Magario, el vicepresidente del partido e intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y su par de Almirante Brown y secretario partidario, Mariano Cascallares.

En las primeras filas y palcos se ubicaron intendentes peronistas de distintos distritos de la Provincia, ministros, funcionarios provinciales y municipales y concejales y legisladores.

En ese marco, el Gobernador destacó que el curso está compuesto por cuatro módulos con ejes temáticos en la política mundial, la situación latinoamericana, la Argentina y el movimiento popular. Y subrayó su necesidad debido a que el país se encuentra ante “una bisagra histórica”. Remarcó la necesidad de implementar un modelo productivo sin falsas dicotomías del “agro versus la industria”, y planteó la relevancia de los recursos naturales, la industria, la tecnología y la ciencia. “No tenemos que decidir entre país primario o industrial: tenemos que ser las dos cosas”, definió.

Reafirmándose en el concepto peronista de la “tercera posición”, el mandatario provincial volvió a discrepar con el modelo impulsado por el presidente, Javier Milei. “De una manera criminal, está desperdiciando esta oportunidad”. lanzó.

A pesar de algunas interrupciones que apuntaron a la interna peronista (ver aparte), tanto el intendente Alak como Kicillof reivindicaron la figura de Cristina Kichner. Mientras el jefe comunal pidió por la libertad de la expresidenta, el Gobernador elogió sus gestiones en distintos momentos de su discurso y se reafirmó en la identidad peronista y kirchnerista al cerrar con la arenga: “Viva Perón, viva Evita, viva Néstor, viva Cristina”.

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A pesar de los clamores del auditorio que decían “Axel presidente”, el mandatario provincial evitó pronunciarse sobre una candidatura, aunque sí remarcó que el objetivo del curso, de alcance federal, es la construcción de una alternativa política hacia 2027.

El mensaje del Intendente

En el inicio del acto, Alak destacó el lanzamiento de una construcción política e intelectual hacia 2027; reivindicó la doctrina peronistafrente al gobierno de Milei; y consideró a Kicillof como ordenador político del PJ bonaerense. “Tenemos una ideología, tenemos una doctrina y un programa para el 2027”, advirtió el jefe comunal. Y añadió: “Equipos técnicos de alta calidad están estudiando la problemática argentina para un plan de reconstrucción de la Argentina para el 2027”.

Exaltó el humanismo, como defensor de derechos individuales y sociales, y defendió a partidos y sindicatos. Y destacó la bandera de “la independencia económica, la soberanía política y la justicia social”.

Al mismo tiempo, Alak remarcó la característica transversal de los inscriptos al curso. Y sostuvo que el 60 por ciento no están afiliados a ningún partido político.

 

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