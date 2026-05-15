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En un acto en Ensenada se habló de su candidatura. Pase de factura K: “Todos llegamos a upa de los votos de Cristina”
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La disputa en el peronismo está al rojo vivo. La Cámpora salió ayer a redoblar la apuesta luego del acto en La Plata donde militantes ultra K fueron a reclamar que Axel Kicillof hablara de la libertad de Cristina Kirchner y, en medio de abucheos, terminaron desalojados de la movida organizada por el PJ bonaerense en el Coliseo Podestá.
La “orga” que lidera Máximo Kirchner cuestionó al sector de Kicillof y lanzó: “Dejen de llorar”. Pareció una respuesta a las versiones que dejaron circular desde la Gobernación con críticas a los militantes que enarbolaron la bandera con la inscripción “Cristina libre”.
El vocero del camporismo fue esta vez el senador provincial Emanuel González Santalla. “Cristina está en cana por ir al frente por los argentinos. Porque se la aguanta de verdad. Se le murió Néstor y siguió peleando contra todos los garcas de este país para defender a los jubilados, a los laburantes, a los pibes y las pibas”, sostuvo.
Y enseguida elevó el tono. ¿”Ustedes quiénes se creen que son? A ver si de verdad se creyeron que llegaron en un auto a donde llegaron. Todos (intendentes, legisladores, gobernador) llegamos a upa de los votos de ella”.
Al final, el senador ratificó el camino trazado desde el Instituto Patria en el sentido de lograr la libertad de la ex presidenta para que pueda volver a competir por retornar a la Casa Rosada. “No solamente la queremos libre. Por sobre todas las cosas, la queremos Presidenta, porque esa es la deuda que todo militante peronista tiene con ella y con los argentinos que quieren vivir dignamente”, completó.
La pelea por el liderazgo aparece en el fondo de los cruces. Kicillof busca construir su candidatura escindido de la conducción de la jefa del PJ nacional. El cristinismo, por su parte, sólo reconoce la autoridad de Cristina Kirchner.
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Esa tensión se dispara hacia las candidaturas. La Cámpora resiste sumarse al barco de Kicillof. El kirchnerismo, por ahora sin un nombre propio, sólo habla de “Cristina libre” y esboza un escenario propicio para ello: que un próximo presidente del PJ dicte un indulto y vuelva a llamar a elecciones para que la ex presidenta pueda presentarse.
En ese contexto, Kicillof sigue su camino. Ayer, desde Ensenada, dijo que “no hay que encerrarnos, no hay que perder el tiempo en internas, hay que ser humildes y generosos”.
Fue durante el lanzamiento Federal de Mujeres y Diversidades del Movimiento Derecho al Futuro donde, pese a la tensión, le hizo un gesto a la ex presidenta. “Viva Perón, Evita, Néstor y Cristina”, lanzó al final de su discurso. Sin embargo, obvió referirse al reclamo por la libertad de su ex jefa política.
Kicillof también reiteró la necesidad de “ampliar” el frente para enfrentar a Milei el año que viene en la elección presidencial. Y reiteró que “no alcanza con el peronismo y no alcanza con la provincia de Buenos Aires”.
Aparecieron otras señales de cara a la interna, acaso, un poco más contundentes. Por ejemplo, la que envió la ministra de la Mujer bonaerense, Estela Díaz. “Hay una democracia de mala calidad y uno de los factores tiene que ver con la deuda de democratización del Poder Judicial. Queremos a Milagro Sala y Cristina Fernández de Kirchner libres”, dijo.
El acto celebrado en el Polidedportivo de la ciudad vecina, no careció de definiciones explícitas sobre el futuro de Kicillof y una posible candidatura presidencial.
“Esa cruzada que nosotras vamos a comenzar es para que vos seas presidente de los argentinos”, le expuso a su lado la vicegobernadora Verónica Magario.
Antes, el intendente Mario Secco había transitado por el mismo camino: el de plantear con claridad la candidatura del mandatario bonaerense. “Ya no son nuestras las nuevas canciones, son del pueblo argentino”, lanzó.
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