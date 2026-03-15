Yacoub Real Estate & Developers inauguró la Torre Kent en La Plata

Yacoub Real Estate & Developers inauguró Torre Kent , uno de sus desarrollos más destacados en la ciudad de La Plata, ubicado en la estratégica intersección de Avenida 60 y calle 17. Bajo el sello Yacoub Signature, la compañía presentó oficialmente un edificio concebido para combinar diseño, confort, calidad constructiva y una ubicación privilegiada dentro del casco urbano.

La presentación de la torre estuvo acompañada por una avant premiere multitudinaria, en el marco de un evento que reunió a Viviana Yacoub , fundadora y presidente de la firma, junto al directorio de la compañía, Juan Segundo M. Yacoub, Bautista M. Yacoub y Marcos M. Yacoub, propietarios, inversores e invitados especiales. La jornada marcó no solo la puesta en escena formal del emprendimiento, sino también un nuevo hito dentro del crecimiento sostenido de la desarrolladora en la capital bonaerense.

Durante la presentación, Viviana Yacoub destacó el valor simbólico y urbano del desarrollo. “ Torre Kent representa mucho más que una obra terminada: representa una manera de construir, de pensar la ciudad y de generar valor real para quienes confían en nosotros”, expresó la presidente de la firma ante los asistentes al evento.

Torre Kent fue concebida como una propuesta residencial de categoría, con una impronta moderna y prestaciones de alto nivel. El edificio se compone de 14 pisos y cuenta con 46 unidades funcionales, integradas por departamentos y semipisos de 1 y 2 dormitorios, además de monoambientes, todos diseñados con especial atención en los detalles, la funcionalidad y la estética contemporánea.

Uno de los rasgos distintivos del emprendimiento es su pertenencia a la línea Yacoub Signature, un concepto que identifica proyectos con estándares superiores de calidad, diseño y terminaciones. En ese sentido, Torre Kent ofrece una combinación de materiales nobles, equipamiento de primeras marcas y soluciones constructivas orientadas a elevar la experiencia cotidiana de quienes habiten el edificio.

Desde el punto de vista arquitectónico, el edificio se resuelve a partir de una lectura volumétrica clara que aprovecha su condición de esquina. El volumen se va retranqueando progresivamente a medida que gana altura, generando una silueta dinámica que dialoga con el perfil urbano del entorno. Estos retranqueos no solo aportan una identidad formal al edifi cio, sino que también permiten mejorar las visuales, el asoleamiento y la calidad espacial de las unidades.

La envolvente se materializa mediante una piel vidriada tipo curtainwall, que define el carácter contemporáneo del proyecto y le aporta transparencia y liviandad a la fachada. Las carpinterías incorporan vidrios con aislación térmica, contribuyendo al confort interior, mientras que la iluminación LED en espacios comunes y la calidad de las terminaciones acompañan una búsqueda por lograr un edificio eficiente y duradero.

Las plantas del edificio cuentan con superficies amplias. En las plantas tipo se desarrollan departamentos de dos dormitorios con dos baños completos, departamentos de 1 dormitorio y monoambientes, pensadas para distintos modos de habitar la ciudad.

En los niveles superiores se ubican dos penthouses desarrollados entre los pisos 12 y 13, que aprovechan plenamente la condición de esquina del edificio y permiten apreciar visuales abiertas hacia distintos puntos de la ciudad, incluyendo la Catedral de La Plata y el eje urbano que estructura la avenida 60.

El último nivel, ubicado en el piso 14, se destina a los espacios comunes del edificio. Allí se desarrollan los sectores de amenities, con parrilla y áreas de expansión con amplias vistas hacia la ciudad, además de un SUM equipado con mesas de pool y sector de bar, pensado como espacio de encuentro para los residentes.

La avant premiere funcionó también como una instancia de celebración para propietarios e inversores, que pudieron recorrer y poner en valor una obra ya concluida, pensada para responder a un segmento que prioriza calidad, ubicación y diseño. La presencia de Viviana Yacoub y de los principales referentes de la compañía le otorgó al evento un carácter institucional destacado, en una noche que reflejó el posicionamiento alcanzado por la firma dentro del mercado inmobiliario y desarrollador.

Viviana Yacoub remarcó además el compromiso de la compañía con cada proyecto que lleva adelante en La Plata. “Cada edificio que inauguramos es una confirmación de nuestro compromiso con la calidad, con la confi anza de nuestros clientes y con una visión de crecimiento que busca dejar huella en la ciudad”

La inauguración de Torre Kent llegó en un contexto de consolidación para Yacoub Real Estate & Developers, una empresa que viene expandiendo su presencia con desarrollos de fuerte identidad arquitectónica y una visión enfocada en la calidad, la innovación y la confianza como valor central de marca. En ese marco, la presentación de este edificio no solo simbolizó la entrega de una nueva obra, sino también la confirmación de una manera de construir que busca dejar huella en el tejido urbano platense.

Con Torre Kent, Yacoub Real Estate & Developers volvió a apostar por una arquitectura de calidad, por la excelencia en los detalles y por una forma de entender el desarrollo inmobiliario en la que el diseño, la ubicación y la experiencia de vivir se integran en una misma propuesta. La inauguración de este nuevo ícono sobre Avenida 60 y 17 ratificó, una vez más, la ambición de la firma de seguir construyendo ciudad con proyectos de alto estándar y fuerte identidad.