Torre Meydan, el próximo hito de Yacoub Real Estate & Developers: así es el exclusivo dúplex que redefine la vida en altura en La Plata

En un contexto de fuerte dinamismo para el sector inmobiliario y de consolidación para las firmas que logran sostener un ritmo continuo de desarrollo, Torre Meydan aparece como uno de los lanzamientos más relevantes de Yacoub Real Estate & Developers en la ciudad de La Plata, sobre avenida 19, la torre diseñada por Viviana Yacoub, se prepara para ser entregada en los próximos días, marcando un nuevo paso en la expansión de una empresa que viene de concretar, además, la reciente entrega de Torre Kent, otro de sus proyectos emblemáticos.

“ Torre Meydan representa muy bien la clase de desarrollo que queremos seguir impulsando: proyectos con identidad, calidad y unidades pensadas para una forma de habitar más cómoda, más luminosa y más actual”, expresó Viviana Yacoub, Fundadora y Presidente de Yacoub Real Estate & Developers.

La cercanía entre ambos hitos no es un dato menor. Por el contrario, habla de un momento de fuerte ejecución, cumplimiento y posicionamiento para Yacoub Real Estate & Developers, una compañía que viene consolidando su presencia a través de desarrollos de alta calidad, propuestas urbanas modernas y una visión que combina inversión, diseño y confianza. La entrega consecutiva de dos torres de esta magnitud no solo fortalece su perfil dentro del mercado local, sino que también refuerza un mensaje clave para compradores e inversores: el de una desarrolladora con capacidad concreta de transformar proyectos en realidad.

Dentro de Torre Meydan , una de las propuestas que más se destaca es su dúplex, una unidad pensada para quienes buscan amplitud, privacidad y una experiencia de habitar superior. En tiempos en que el mercado valora cada vez más los espacios funcionales, luminosos y con personalidad, este tipo de producto se vuelve especialmente atractivo por su capacidad de ofrecer una lógica de vivienda más cercana a la de una casa, pero con todos los beneficios de la vida en altura.

“El dúplex de Torre Meydan expresa exactamente la clase de producto que queremos ofrecer: amplitud, luz, privacidad y una experiencia de vivienda distinta, pensada para quienes buscan elevar su calidad de vida sin resignar diseño ni confort”, expresó Viviana Yacoub, Yacoub Real Estate & Developers al referirse a una de las unidades más distintivas del emprendimiento.

El edificio se emplaza en una ubicación estratégica de La Plata, dentro de uno de los sectores más buscados de la ciudad, donde convergen conectividad, servicios y una identidad barrial consolidada. Desde su concepción, Torre Meydan fue proyectada como una propuesta integral: en su base incorpora local comercial y cocheras, mientras que en sus plantas tipo despliega una oferta de monoambientes y departamentos de uno y dos dormitorios, todos con vistas abiertas y excelente ingreso de luz natural.

En los niveles superiores, la experiencia residencial se eleva aún más con los semipisos de tres dormitorios y, especialmente, con el dúplex, que se posiciona como una de las unidades más exclusivas del edificio. La amplitud de sus ambientes, la privacidad de su disposición y la calidad de su planteo arquitectónico lo convierten en una opción diferencial para quienes buscan un inmueble con impronta, confort y categoría.

La propuesta se completa con uno de los grandes distintivos del emprendimiento: en el último piso, Torre Meydan alberga un exclusivo penthouse con terraza privada y jacuzzi, concebido como un espacio único para disfrutar, relajarse y construir momentos memorables. A esto se suma un SUM en la terraza, ideal para encuentros sociales y celebraciones, acompañado por una vista privilegiada de la ciudad que termina de consolidar el carácter premium del desarrollo.

La inminente entrega de Torre Meydan adquiere todavía mayor relevancia al producirse pocos días después de la entrega de Torre Kent , también desarrollada por Yacoub Real Estate & Developers. Ese antecedente reciente no solo demuestra continuidad operativa, sino también una madurez empresarial que impacta de lleno en la percepción del mercado. Para una ciudad como La Plata, donde cada nueva torre modifica el paisaje urbano y aporta nuevas oportunidades de vivienda e inversión, que una misma firma entregue dos desarrollos de esta envergadura en un período tan cercano representa una señal de fortaleza, compromiso y visión de largo plazo.

También significa un respaldo para quienes eligieron confiar en estos proyectos desde etapas tempranas, apostando por desarrollos que hoy se convierten en hechos concretos. En un sector donde la confianza es uno de los activos más importantes, el cumplimiento en los plazos de entrega, la calidad de ejecución y la consolidación de la marca desarrolladora son factores que adquieren un valor central.

En ese marco, Torre Meydan no es solo un edificio próximo a inaugurarse: es también la expresión de una etapa de crecimiento para Yacoub Real Estate & Developers, que ratifica su capacidad de llevar adelante emprendimientos de escala, con diseño cuidado, ubicación estratégica y una propuesta de valor alineada con las nuevas exigencias del mercado.

La cuidada arquitectura, la luz como protagonista, las vistas abiertas y la diversidad de tipologías convierten al proyecto en una verdadera joya urbana. Y su dúplex, por amplitud, privacidad y nivel de exclusividad, emerge como una de las piezas más destacadas de toda la torre.