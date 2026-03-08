Yacoub Real Estate & Developers inauguró una nueva sucursal en CABA y refuerza su plan de expansión

Con o sin igualdad lucharon por el bienestar y progreso de todos
Con un espacio de dos niveles sobre la Avenida del Libertador, la compañía suma un nuevo punto estratégico en CABA para atender demanda de compra, inversión y desarrollos.
“Es un paso natural: estamos donde el mercado se mueve”, sostuvo Viviana Yacoub, Fundadora y Presidente de Yacoub Real Estate & Developers.
La apertura marca un nuevo hito dentro del plan de crecimiento de la empresa y su consolidación en la Ciudad de Buenos Aires. El flamante espacio —de dos niveles y ubicado sobre la Avenida del Libertador— fue concebido como una “sucursal insignia”, con un perfil comercial, corporativo y orientado a la atención integral de clientes e inversores.
Viviana Yacoub, Fundadora y Presidente de Yacoub Real Estate & Developers
La compañía, que en los últimos años viene ampliando su presencia territorial con nuevas unidades de negocio, apuesta a Belgrano como un punto neurálgico para acompañar la evolución del mercado: cercanía a corredores residenciales premium, flujo constante de consultas y una ubicación que conecta con zonas de alta actividad inmobiliaria como Núñez, Palermo, Martinez y la franja norte de la Ciudad.
“Belgrano tiene un pulso inmobiliario permanente. Abrir en Belgrano es estar cerca del cliente y cerca de la oportunidad”, expresó Viviana Yacoub. Y añadió: “No se trata solo de sumar metros: se trata de sumar experiencia, equipo y capacidad de respuesta. Esta sucursal representa nuestra forma de trabajar: profesional, cercana y con visión de largo plazo”.
El nuevo local fue diseñado para concentrar en un mismo lugar distintas áreas clave del negocio: asesoramiento comercial, análisis de inversión, lanzamientos de obras, unidades a estrenar y oportunidades en pozo, además de un espacio específico para reuniones privadas y acompañamiento personalizado.
La apertura se da en un contexto donde muchas decisiones de compra vuelven a activarse, especialmente en segmentos que priorizan resguardo de valor, renta y calidad constructiva, y donde el comprador busca cada vez más información técnica, previsibilidad y respaldo.
“Nuestra expansión no es improvisada: responde a una demanda real y a un crecimiento sostenido del equipo”, remarcó Viviana Yacoub.
Con esta inauguración, Yacoub Real Estate & Developers refuerza su estrategia de cercanía con el cliente y posicionamiento de marca en Buenos Aires, sumando un punto de atención de alto
impacto urbano y comercial. En la compañía lo definen como un paso más en una hoja de ruta que combina expansión territorial, crecimiento operativo y fortalecimiento de su estructura de atención.
En esa línea, desde la firma subrayaron que la nueva sucursal de Belgrano no solo amplía la cobertura en CABA, sino que también funcionará como un “hub” para canalizar consultas de inversores, clientes corporativos y compradores.
“La expansión es una consecuencia de hacer las cosas bien: cuando hay resultados, hay confianza; cuando hay confianza, hay crecimiento”, sintetizó la Arquitecta y Martillera Pública Viviana Yacoub.
La nueva sede fue presentada como una sucursal moderna, con estética corporativa y una lógica de atención que prioriza la experiencia del usuario: tiempos de respuesta, trazabilidad de consultas, espacios de asesoramiento y un entorno diseñado para acompañar decisiones de inversión.
En un mercado donde el comprador exige claridad —y donde la competencia por la atención es cada vez más fuerte—, la compañía apuesta a un diferencial clásico: presencia, equipo y servicio.
“A nosotros nos eligen por una razón: porque cumplimos”, cerró Yacoub. “Y cuando uno cumple, la empresa crece. Esta sucursal es una confirmación de ese camino”.
