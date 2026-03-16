Viaja a Mendoza: primer partido en el Legrotaglie

Complicaciones en las provincias por otra fuerte caída de recursos
Arranca el paro universitario: alertan por impacto en colegios de la UNLP
Una Ong platense cumplió el sueño a chicos que querían conocer el mar
Nuevo aumento en el boleto de micros para viajar desde La Plata a CABA
El momento de la verdad: darán el fallo por el crimen de Kim Gómez
Creciente inquietud por aumento de los accidentes y muertes de motociclistas
Cristina debe declarar en Comodoro Py y la militancia se moviliza
Macri reúne a su tropa ya para fijar un rumbo político con vistas a 2027
El PRO apunta a la VTV provincial y a eliminar el estacionamiento medido
Bancarios acuerdan un aumento del 2,9% y el básico supera los $2.180.000
Nuevas revelaciones de $Libra y otro ataque del Presidente al periodismo
La Aduana, otro botín de disputa en medio de la interna libertaria
Químicos piden reforzar la gestión ambiental en las aguas de la Provincia
Ante el incremento de incendios forestales capacitan a los bomberos
Taxistas reclaman por el estado de los semáforos de la Ciudad
Piden que la causa de un asesinato en City Bell pase a la etapa de juicio
La Plata y La Matanza conectadas por dos ataques a choferes de App
Un pediatra enfrentará un debate por abuso en el fuero penal platense
Delito fuera de control: otro ataque con disparos estremeció a la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Estudiantes parte rumbo a tierras cuyanas esta tarde para enfrentar al Lobo, en un duelo que contará con un condimento especial
Estudiantes afrontará un nuevo compromiso en Mendoza, aunque esta vez tendrá un condimento especial: será la primera vez en su historia que jugará en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, casa de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Si bien el Pincha ya enfrentó en otras oportunidades al Lobo mendocino, nunca lo hizo en ese escenario.
El Pincha se prepara para viajar a la tierra del sol y el buen vino esta tarde, luego del entrenamiento que desarrollará el plantel albirrojo en el predio del Country Club de City Bell. De esta manera, en las próximas horas el entrenador dará a conocer la lista de concentrados que viajará a Mendoza. En principio no tendría mayores novedades, pese al posible regreso de José Sosa.
Para Estudiantes el partido de mañana no será un encuentro más, ya que tendrá el condimento especial de pisar por primera vez el Víctor Antonio Legrotaglie.
En este sentido, el conjunto estudiantil visitó en tres ocasiones al Lobo del Parque, en el marco de los viejos Torneos Nacionales. Los antecedentes se remontan a las ediciones de 1971, 1975 y 1982, con un saldo de una victoria para Estudiantes y dos triunfos para el conjunto cuyano. Sin embargo, ninguno de esos encuentros se disputó en la actual casa del Blanquinegro.
El primer antecedente fue en el Nacional de 1971, cuando el partido se jugó en el estadio de Godoy Cruz, en el Feliciano Gambarte ya que Gimnasia no utilizó su cancha habitual para ese compromiso. Años más tarde, en el Nacional de 1975, el cruce se trasladó al Estadio de Independiente Rivadavia, el Bautista Gargantini otro de los escenarios tradicionales del fútbol mendocino.
El último enfrentamiento en tierras cuyanas tuvo lugar en el Nacional de 1982, pero tampoco se disputó en el Legrotaglie. En aquella oportunidad el encuentro se llevó a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas, el principal escenario de la provincia y sede de numerosos eventos deportivos internacionales.
LE PUEDE INTERESAR
Estudiantes ultima los preparativos para el choque ante Gimnasia (M)
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. No lució pero sumó: Boca se trajo un punto
Por este motivo, el partido de este martes marcará un hecho inédito: el Pincha se presentará por primera vez en el Estadio Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, ubicado en el tradicional Parque General San Martín de la ciudad de Mendoza. El recinto lleva el nombre de uno de los máximos ídolos en la historia de Gimnasia y tiene capacidad para más de diez mil espectadores.
De esta manera, más allá de los antecedentes entre ambos clubes, el duelo tendrá un capítulo nuevo en la historia de los enfrentamientos entre Estudiantes y el Lobo mendocino. Después de más de cuatro décadas desde el último cruce en Mendoza, el conjunto platense volverá a pisar suelo cuyano, aunque esta vez lo hará en un escenario distinto al de aquellas viejas jornadas de los Torneos Nacionales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí