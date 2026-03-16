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Viaja a Mendoza: primer partido en el Legrotaglie

Estudiantes parte rumbo a tierras cuyanas esta tarde para enfrentar al Lobo, en un duelo que contará con un condimento especial

Viaja a Mendoza: primer partido en el Legrotaglie

Estudiantes viaja por la tarde a Mendoza para el partido de mañana / X

16 de Marzo de 2026 | 02:11
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Estudiantes afrontará un nuevo compromiso en Mendoza, aunque esta vez tendrá un condimento especial: será la primera vez en su historia que jugará en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, casa de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Si bien el Pincha ya enfrentó en otras oportunidades al Lobo mendocino, nunca lo hizo en ese escenario.

El Pincha se prepara para viajar a la tierra del sol y el buen vino esta tarde, luego del entrenamiento que desarrollará el plantel albirrojo en el predio del Country Club de City Bell. De esta manera, en las próximas horas el entrenador dará a conocer la lista de concentrados que viajará a Mendoza. En principio no tendría mayores novedades, pese al posible regreso de José Sosa.

Para Estudiantes el partido de mañana no será un encuentro más, ya que tendrá el condimento especial de pisar por primera vez el Víctor Antonio Legrotaglie.

En este sentido, el conjunto estudiantil visitó en tres ocasiones al Lobo del Parque, en el marco de los viejos Torneos Nacionales. Los antecedentes se remontan a las ediciones de 1971, 1975 y 1982, con un saldo de una victoria para Estudiantes y dos triunfos para el conjunto cuyano. Sin embargo, ninguno de esos encuentros se disputó en la actual casa del Blanquinegro.

El primer antecedente fue en el Nacional de 1971, cuando el partido se jugó en el estadio de Godoy Cruz, en el Feliciano Gambarte ya que Gimnasia no utilizó su cancha habitual para ese compromiso. Años más tarde, en el Nacional de 1975, el cruce se trasladó al Estadio de Independiente Rivadavia, el Bautista Gargantini otro de los escenarios tradicionales del fútbol mendocino.

El último enfrentamiento en tierras cuyanas tuvo lugar en el Nacional de 1982, pero tampoco se disputó en el Legrotaglie. En aquella oportunidad el encuentro se llevó a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas, el principal escenario de la provincia y sede de numerosos eventos deportivos internacionales.

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Por este motivo, el partido de este martes marcará un hecho inédito: el Pincha se presentará por primera vez en el Estadio Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, ubicado en el tradicional Parque General San Martín de la ciudad de Mendoza. El recinto lleva el nombre de uno de los máximos ídolos en la historia de Gimnasia y tiene capacidad para más de diez mil espectadores.

De esta manera, más allá de los antecedentes entre ambos clubes, el duelo tendrá un capítulo nuevo en la historia de los enfrentamientos entre Estudiantes y el Lobo mendocino. Después de más de cuatro décadas desde el último cruce en Mendoza, el conjunto platense volverá a pisar suelo cuyano, aunque esta vez lo hará en un escenario distinto al de aquellas viejas jornadas de los Torneos Nacionales.

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