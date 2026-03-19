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Preocupación por la salud de Andrea del Boca: la sacaron en ambulancia de Gran Hermano 2026 y hay dudas

Preocupación por la salud de Andrea del Boca: la sacaron en ambulancia de Gran Hermano 2026 y hay dudas
19 de Marzo de 2026 | 19:00

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La producción de Gran Hermano: Generación Dorada emitió un comunicado oficial para informar sobre la salud de Andrea del Boca, luego de varios días de incertidumbre por su estado dentro de la casa más famosa del país.

Según detallaron desde el programa, la actriz se encuentra estable y bajo seguimiento médico, llevando tranquilidad a los televidentes que habían manifestado preocupación por su situación

El parte se conoció tras una serie de episodios que generaron alarma, ya que Del Boca había mostrado signos de malestar físico y debió ser asistida por profesionales dentro del reality. Incluso, su participación en algunas actividades se vio reducida por recomendación médica.

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