Suspenden las clases presenciales en la escuela de Los Hornos donde denunciaron la presencia la "presencia de asbesto"

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Según denunciaron familiares de la comunidad de alumnos que asisten a la Escuela de Educación Secundaria N°3, ubicada en 140 entre 62 y 63 de Los Hornos, en La Plata, "se suspendió la presencialidad en el edificio". Esta decisión se conoció luego de que, días atrás, EL DIA anticipara un reclamo gremial docente por presencia de materiales perjudiciales para la salud en los caños de la estructura de la institución.
"Comunicaron la realización de obras durante los días miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de marzo", deslizaron padres y madres de los chicos afectados que "no perderán las clases ya que se seguirá el plan de continuidad pedagógica de forma virtual". En sí, la medida implica "la implementación de un esquema de continuidad pedagógica a través de medios digitales y material impreso, coordinado por el cuerpo de preceptores", precisaron los vecinos.
La interrupción de la actividad presencial se encadena con el calendario de la semana próxima: el lunes 23 de marzo es feriado puente no laborable y el martes 24 se conmemora el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, a 50 años del golpe de Estado de 1976. De este modo, no habrá clases presenciales en la escuela durante toda la semana.
El contexto de la medida se vincula con un informe gremial fechado el 10 de marzo de 2026 que advirtió sobre "la presencia de cañerías metálicas recubiertas con un material aislante compatible, por sus características, con los utilizados históricamente con asbesto". Según ese documento, "las tuberías recorren distintos sectores del edificio, incluyendo aulas, baños, pasillos, oficinas y espacios de uso común".
El informe señaló además que "el material presenta deterioro visible, con sectores en los que se observarían fibras expuestas en áreas de circulación". En ese marco, "se solicitó una evaluación técnica para determinar la composición del material y la intervención de organismos competentes en higiene, seguridad laboral y salud ambiental".
Hasta ese momento no se había informado públicamente la realización de estudios técnicos ni la adopción de medidas oficiales. Sin embargo, en las últimas horas se realizaron inspecciones en el establecimiento, en paralelo con la decisión de ejecutar trabajos en el edificio.
El asbesto, también denominado amianto, fue utilizado durante décadas en materiales de construcción y aislación térmica. Su uso, producción e importación están prohibidos en Argentina desde comienzos de los años 2000 debido a los riesgos asociados a la inhalación de sus fibras, especialmente cuando los materiales que lo contienen se degradan.
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