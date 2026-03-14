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La Ciudad |Preocupación en la escuela media Nº 3

Alarma escolar en Los Hornos por la posible presencia de asbesto

Autoridades gremiales denuncian que el material se encuentra en pasillos, aulas y baños. Piden evaluación y medidas

Alarma escolar en Los Hornos por la posible presencia de asbesto

Parte de las tuberías en las aulas / el dia

14 de Marzo de 2026 | 02:16
Edición impresa

La posible presencia de materiales con asbesto en la Escuela de Educación Secundaria Nº 3 de 140 entre 62 y 63, Los Hornos, genera preocupación en la comunidad educativa. La alarma se encendió a partir de un informe gremial en el que se advierte sobre el estado de deterioro de tuberías que recorren distintos sectores del edificio.

El documento, fechado el 10 de marzo, fue elevado al equipo directivo del establecimiento y señaló la existencia de cañerías metálicas recubiertas con un material aislante que, por sus características, coincide con los aislantes térmicos históricamente fabricados con amianto.

“Mediante el presente informe se comunica al equipo directivo la presencia de tuberías metálicas recubiertas con un material aislante que coincide en apariencia con los aislantes térmicos históricamente fabricados con asbesto”, indicaba el texto.

Según se detalló, esas instalaciones se encuentran distribuidas en diferentes espacios del edificio, incluyendo áreas de circulación y sectores de uso cotidiano por parte de estudiantes, docentes, no docentes y familias.

“Las tuberías identificadas recorren la totalidad del lugar y se encuentran en espacios abiertos, pasillos, oficinas, baños, aulas y salones de profesores”, señaló el informe presentado a las autoridades escolares.

El asbesto, también conocido como amianto, es un mineral que durante décadas fue utilizado en materiales de construcción y aislación por su resistencia y capacidad térmica. Sin embargo, su producción, importación y uso fueron prohibidos en Argentina a comienzos de la década del 2000 debido a los riesgos que implica para la salud.

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Especialistas advierten que el peligro aparece cuando estos materiales se deterioran y liberan fibras microscópicas que pueden permanecer suspendidas en el aire y ser inhaladas. La exposición prolongada ha sido asociada con enfermedades graves, entre ellas cáncer de pulmón, mesotelioma (un tipo de cáncer asociado exclusivamente a este material), fibrosis pulmonar por asbestosi y alteraciones pleurales. Asimismo, otros estudios demuestran que su presencia cotidiana puede producir diversos tipos de cáncer de tracto digestivo.

En el caso de la escuela de Los Hornos, el informe advirtió que el material aislante presentaría signos visibles de desgaste, lo que incrementa la preocupación.

“Este es el caso de la instalación del colegio que muestra un gran deterioro en toda su extensión, pudiendo observarse las fibras directamente expuestas incluso en lugares de alto tránsito y al alcance de los estudiantes”, nombró el documento.

Ante esta situación, el informe solicitó una evaluación inmediata por parte de personal técnico especializado para determinar si el material contiene efectivamente asbesto. También pidió la intervención de organismos competentes en higiene y seguridad laboral y salud ambiental.

Además, las autoridades gremiales reclamaron la adopción de medidas preventivas para evitar la exposición de estudiantes, docentes y trabajadores hasta tanto se determine la naturaleza del material y se definan las acciones correspondientes.

“En este edificio desarrollan sus actividades cotidianas cientos de estudiantes, docentes y trabajadores, por lo que la eventual presencia de materiales con asbesto constituye un riesgo sanitario que debe ser evaluado con carácter urgente”, se advirtió.

Desde este diario se consultó a las autoridades del establecimiento y al Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires para conocer si se inició alguna inspección técnica o si se prevén medidas al respecto, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

 

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