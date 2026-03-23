Saldo positivo de las Juveniles ante Lanús

Cosecha positiva de las categorías formativas de Estudiantes ante Lanús, por la segunda fecha del Torneo de Divisiones Juveniles. Sumó 3 victorias, 1 empate y 2 derrota. El Pincha venía de cosechar 13 unidades en el debut, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota, en sus compromisos ante Ferro Carril Oeste.

Por su parte, en la previa de cada encuentro, se realizó un emotivo minuto de silencio para honrar la memoria de Marcos Conigliaro, gloria de la Institución que pasó a la inmortalidad el último viernes.

Con lo que respecta a los juegos. La actividad en el Country Club de City Bell comenzó con el triunfo 1-0 de la Séptima ante sus pares granates. Terrera convirtió el único gol del partido. Oyola; Arias, Casas, Liendro, González; Bravo, Monterde, Villán, Infantino; Dasso, Terrera.

Octava ganó 2-1 con los goles de González y Rivero. El once formó con: Arias; Tomasco, Vera, Grosso, Latrubesse; González, Ruis, Bianchi; Rivero, Montiel, Lorenzetti.

Mientras que la Novena cayó 2-1, el gol albirrojo lo marcó Salva. Formación inicial: Lemma; Thian, Villar, Coronel, Prietto; Ferreyra, Pereyra, Ocraenecz; Llanten, Birrio, Badilla.

En el sur del Gran Buenos Aires, la Cuarta cayó 1-0. Formación inicial: Botti; Spaltro, Georgieff, Crivaro, Maliani; López Bertero, Silveti, Remis; Sanabria, Marfil.

Quinta triunfó 2-1 con las anotaciones de Gavatorta y González. Insaurralde; Acosta, Colotto, Caggiano, Olivera; Murillo, Rivero, Lombardi; Paladino, Gavatorta y Piacenza.

Por último, la Sexta división igualó 2-2 con un doblete de Daneri. Los once elegidos fueron: Álvarez; Laplace, Tiziano, Pistone, Alcaraz; Diaz, Castro, Quieto, Auzmendi; Villar, Ipoutcha.

La próxima fecha, Estudiantes se medirá ante Independiente por la tercera fecha del Torneo de Divisiones Juveniles. Las mayores harán de local en el Country Club de City Bell, en tanto que las menores visitarán el predio de Villa Dominico.