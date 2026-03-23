La campaña de desprestigio contra estos mandatarios tuvo como objetivo difundir, tanto desde la izquierda como de la derecha, las deficiencias de la democracia y sirvió como semilla para atacar el sistema que germinó en gobiernos de facto.

La tragedia no empezó con los golpes sino cuando con violencia se dejó de respetar la Constitución y se consideró al adversario político como un enemigo a derrocar. Hoy, a 50 años de la última alteración del orden democrático, decimos: NUNCA MÁS.