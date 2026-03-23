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Información General |A 50 AÑOS DEL ÚLTIMO GOLPE DE ESTADO

Nunca más

Los golpes de Estado que derrocaron a cinco presidentes constitucionales

24 de Marzo de 2026 | 02:02
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La campaña de desprestigio contra estos mandatarios tuvo como objetivo difundir, tanto desde la izquierda como de la derecha, las deficiencias de la democracia y sirvió como semilla para atacar el sistema que germinó en gobiernos de facto.

La tragedia no empezó con los golpes sino cuando con violencia se dejó de respetar la Constitución y se consideró al adversario político como un enemigo a derrocar. Hoy, a 50 años de la última alteración del orden democrático, decimos: NUNCA MÁS.

ÍNDICE

Las estructuras democráticas

Las redes sociales, la nueva amenaza para la democracia

Democracia y economía: el consenso político como base para crecer

La represión ilegal en La Plata: empezó antes del '76, se extendió por años

"Donde nos robaron la identidad, hoy es un lugar iluminado"

Fernández Meijide: "el riesgo de banalizar aquellos años"

Contra la mujer: la violencia de género en los centros clandestinos de detención

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