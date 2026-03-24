“Donde nos robaron la identidad, hoy es un lugar iluminado”

Leonardo Fossati Ortega nació el 12 de marzo de 1977 en la cocina de la Comisaría Quinta de La Plata, mientras su madre permanecía secuestrada. Hoy, 50 años después, es el Subsecretario de Derechos Humanos (DDHH) de la Municipalidad platense. A medio siglo del golpe militar, habló con EL DIA de memoria, identidad y de por qué nunca hay que dar vuelta la página: “Para avanzar, no hay que olvidar”.

En medio de un acto el sábado pasado en Villa Elisa (Arana y Camino Centenario) con vecinos de la Ciudad —en el marzo de la semana de actividades por Memoria, Verdad y Justicia que desplegó la Comuna local—, pasadas las 18.30 horas de una tarde ventosa, Leo se tomó un momento para atender a este diario.

Había un poco de ruido de fondo, voces y aplausos que se apagaban a medida que el protagonista se corría de la escena. Fossati Ortega se alejó unos metros y atendió su celular. Hablaba con calma, con la precisión de quien contó muchas veces una historia que sin embargo nunca deja de pesar. Tiene 49 años; es militante y referente en derechos humanos, vinculado a Abuelas de Plaza de Mayo; y fue coordinador y luego director del Espacio para la Memoria en la ex Comisaría 5ª de La Plata, donde nació.

Es el nieto recuperado número 81 por Abuelas de Plaza de Mayo y su restitución fue dada a conocer el 11 de agosto de 2005. Hoy, cuando se cumplen exactamente 50 años del golpe de Estado de la última dictadura militar que desapareció a sus padres y tantas familias de la Ciudad, ejerce sus funciones como autoridad comunal en materia de DDHH.

Su historia comienza —o mejor dicho, es interrumpida— el 21 de enero de 1977, cuando sus padres, Rubén Leonardo Fossati, de 22 años, e Inés Beatriz Ortega, de apenas 17, fueron secuestrados en la vía pública en Quilmes. Rubén estudiaba Historia y militaba en la Juventud Peronista (JUP). Inés, embarazada de siete meses, era estudiante secundaria y formaba parte de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Ninguno de los dos volvió. Ambos continúan desaparecidos hasta hoy.

El 12 de marzo de 1977, Inés dio a luz sobre la mesa de la cocina de la Comisaría 5ª de La Plata, uno de los tantos centros clandestinos de detención que funcionaron en la Región durante la última dictadura. Ella estuvo con su hijo menos de cinco días. Luego, los guardias se lo llevaron. Y ese fue el último contacto entre Leo y su madre...

EL ACTO EN LA EX COMISARÍA QUINTA

Sobre la Sesión Extraordinaria del Concejo Deliberante de La Plata, realizada el pasado viernes en Diagonal 74 Nº2873 (entre las calles 24 y 64), donde se emplaza el Espacio para la Memoria ex CCD Comisaría 5ª de La Plata —sitio donde el entrevistado nació en cautiverio—, Fossati relató: “Fue un hermoso acto desde diferentes puntos de vista. En la quinta edición del mismo, la idea siempre fue revalorizar el lugar, a través del Mes de la Memoria y en el marco del 24 de marzo. Buscamos poder darle un significado más fuerte haciendo la sesión extraordinaria del Consejo Deliberante en un espacio para la memoria”.

Agregó que este año tuvo una particularidad especial. “Se habilitó una muy interesante muestra de museología, que vale la pena conocerla”, así dijo sobre una gran labor realizada con profesionales de la museología y en convenio con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), e invita a quien quiera visitarla incluso en la jornada de hoy en diagonal 74 Nº 2873 entre 24 y 64.

Para Fossati, la difusión de estos espacios no es un trámite sino una necesidad urgente. Señala que los centros de memoria “necesitan difusión para que cada vez más gente los pueda conocer y, a través de esas visitas, poder recuperar lo que fue la historia reciente del país desde el mismo lugar donde sucedieron los hechos”. “Es movilizante ver cómo eran las experiencias en los centros clandestinos de detención y el volumen de personas que pasaron por ahí... En algunos casos, como la Comisaría 5ª, había un lugar especial para alojar a las embarazadas, que luego daban a luz a sus bebés y se los robaban. La gran mayoría de esas mujeres embarazadas continúan al día de hoy desaparecidas”, describió.

LA MEMORIA COMO MÚSCULO

Sobre cómo construir puentes en un momento en que hay voces que los derriban, Fossati fue sincero: “La memoria es un músculo que hay que ejercitarlo de manera permanente para que no se atrofie, para que no vuelvan las voces del negacionismo, para que no haya voces reivindicando lo que fueron estos crímenes y minimizándolos a solo hechos de excesos”.

Y, a la par, reconoció el costo personal de esta labor: “Todo lo que venimos realizando está basado en muchísimo dolor, porque no solamente a las familias que nos tocó sufrirlo en carne propia, sino a una sociedad entera: los que vivieron el exilio, la desaparición de algún ser querido, el cierre de facultades, la censura, los robos... Y por supuesto, ni hablar del robo de bebés”.

Su respuesta ante esta historia de horror no es la resignación sino la acción: “La mejor manera de combatir el olvido y el negacionismo es con más participación, involucrándose desde la acción. No solamente dando un like —me gusta en las redes sociales— o un comentario, sino entendiendo que los peligros siempre están latentes. Los discursos de odio encuentran la forma de hacer mella y crecer en situaciones donde la sociedad se encuentra desesperanzada. Pero hay que entender que los procesos democráticos son así, y que la mejor manera de generar una mejor democracia es participando, porque si no, ese lugar lo ocupan intereses que no siempre coinciden con los intereses del pueblo”.

LA JUSTICIA QUE CONTINÚA

Fossati subrayó que a 50 años del golpe, la historia no es solo pasado. “A pesar de que se está conmemorando los 50 años de este golpe cívico-militar, la historia está más presente que nunca porque la Justicia todavía continúa relevando pruebas. El Equipo Argentino de Antropología Forense ha restituido los restos de 12 personas y los ha identificado a sus familias hace apenas 10 o 15 días. Esas familias ya no tienen más la incertidumbre de la desaparición”.

Y puso el foco en algo que para él tiene un peso especialmente personal: “Todavía faltan más de 300 bebés robados por ser encontrados, que no conocen su verdadera identidad y cuyas familias los siguen buscando. No solamente con la muestra en el Banco Nacional de Datos Genéticos, sino permanentemente estando en actividades, dando testimonios y diciéndoles en cada oportunidad que todavía los esperan y que los quieren abrazar. Esta historia está muy presente”.

ENTRAR AL LUGAR DONDE NACIÓ

Al principio, tras recuperar su identidad, Fossati no podía acercarse a la Comisaría 5ª: “Cuando empecé a reconstruir mi historia, no podía pasar ni por la puerta; soy honesto... Después podía pasar por la puerta, pero con el auto, no caminando... Por supuesto, todavía seguía funcionando la comisaría”.

“La memoria es un músculo que hay que ejercitar de manera permanente para que no se atrofie”

Leo Fossati Ortega,

subsecretario de DDHH de La Plata

El momento de confrontar el lugar llegó en 2011 durante el juicio por el plan sistemático de robo de bebés: “Con el tribunal y con algunos sobrevivientes pudimos ir y hacer el recorrido de lo que fueron los calabozos de ese centro clandestino de detención, mientras seguía funcionando la comisaría. Ahí entendí que tenía sentido porque iba acompañado y con un objetivo que era en el marco de la Justicia”.

Hoy, lidera la gestión del sitio como Espacio de Memoria: “Desde donde nos robaron la identidad a muchos de nosotros, hoy en día es un lugar iluminado donde muchas personas con dudas sobre su identidad se acercan a ese mismo lugar, pero para encontrarla”.

SUS PADRES: RUBÉN E INÉS

Sobre la herencia de sus padres, Fossati comentó: “Ellos eran muy jóvenes. Papá tenía 22 años, estaba estudiando Historia y militaba en la Juventud Peronista. Mamá, al momento del secuestro, tenía 17 años. Cumplió los 18 estando secuestrada, y militaba en la UES. Pero, a pesar de esa juventud, tenían un compromiso enorme con la justicia social. Militaban en las villas, siempre estaban a disposición del que necesitaba algo”.

Ese legado estructura su trabajo diario: “Ese sentido de solidaridad y de empatía, honestamente, me guía el camino para todo lo que hago en líneas generales. No solamente mi labor desde el Municipio o desde Abuelas de Plaza de Mayo, sino que trato de mantener esos valores en alto, en circunstancias absolutamente diferentes, en un país totalmente diferente, pero entendiendo que es la manera de construir”.

También enfatizó sobre la filosofía que aprendió en Abuelas: “Sumirada se basa en transitar muchas veces situaciones absolutamente trágicas y dolorosas, pero con la convicción de transformarlo en una acción positiva. Partir de ese dolor, pero convertirlo en búsqueda, en lucha, en búsqueda de conciencia de y para la sociedad y de apoyo, sin perder una mirada amorosa de la vida. Sobre todo, sin perder las posibilidades de seguir disfrutando en familia”.

SOBRE ESTE 24 DE MARZO

Respecto a la conmemoración de medio siglo del golpe, Fossati advirtió: “Tiene un valor aún más importante del que tuvo todos los años anterior, y no solo por este aniversario redondo, tan importante, de 50 años. Sino que, sobre todas las cosas, lo crucial son las circunstancias actuales, donde se está poniendo en tensión e intentando una vez más confundir a la sociedad con las teorías de ‘los dos demonios’, con discursos que son falsos y no solamente negacionistas”.

Lejos de desanimarse, aseguró: “Lo que van a lograr es que, quizás, las personas que últimamente no acompañaban físicamente, pero sí desde otro lugar, este año van a hacer el esfuerzo de estar, acompañar y ser cientos de miles, aún más que años anteriores, para decirle al mundo: Nunca Más.”

MEMORIA PARA EL FUTURO

Al cerrar la conversación, Fossati sintetizó su visión: “Pienso siempre en la memoria, pero lo hago en función del futuro, porque lo razono en función de mis hijos, que son tres. Lo importante de recordar es generar un mejor futuro. Del mismo modo que en el rugby se avanza mirando para atrás, es decir, pasando la pelota para atrás, hoy miramos para atrás, pero para avanzar. No lo hacemos para quedarnos en el pasado, no se trata de estancarse ni hacer un culto a la nostalgia”.

Y concluyó con un aviso para quienes proponen olvidar: “Están poniendo en duda el para qué. No inocentemente se los escucha decir: ‘Esto ya está, pasaron 50 años, demos vuelta a la página’. Justamente, lo que no hay que hacer es eso. No demos vuelta la página en ánimo de omitir. Hay que seguir escribiendo las páginas de esta historia para que tenga un mejor final”.

Parte de la estructura de donde funcionó el centro de detención en la ex comisaría 5ª / Iván Campos