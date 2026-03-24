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Política y Economía

“Traición”: misterio y suspicacias por un tuit del Presidente

24 de Marzo de 2026 | 02:06
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En medio de las internas y los escándalos que sacuden al Gobierno tras la polémica en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y mientras avanza el caso $Libra, el presidente, Javier Milei, compartió un sugestiva historia en su cuenta de Instagram. “La traición nunca viene del enemigo...sino de alguien que supo ganarse tu confianza”, publicó en un mensaje que ni en la Casa Rosada ni en la oposición pudieron descifrar. “Nos pareció raro, justo cuando están complicados por el caso $Libra y los viajes de Adorni, que no hacen más que agrandar la desconfianza entre ellos”, deslizaron.

 

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