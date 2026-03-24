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Política y Economía |La continuidad del jefe de Gabinete, en suspenso

La suerte de Adorni, en manos de los Milei: “Se va a ir cuando ellos decidan”

En plena tormenta política, en el oficialismo admiten que la permanencia del funcionario depende del Presidente y su hermana

La suerte de Adorni, en manos de los Milei: “Se va a ir cuando ellos decidan”

Adorni, un funcionario muy cercano a Javier y Karina Milei / web

24 de Marzo de 2026 | 02:13
Edición impresa

¿Cuánto más durará Manuel Adorni en su cargo, sumido en la tormenta política desatada por subir a su esposa a la comitiva presidencial, primero, y por la filtración de un viaje lujoso en avión privado a Uruguay después? La versión oficial de fuentes de la Rosada es que está “inamovible”. Pero el sólo hecho de que surja la danza de nombres de sus posibles reemplazos relativiza esa idea.

El jefe de Gabinete mantiene el silencio. Él, que tenía cierta compulsión por la red X, no pone un tuit desde el viernes. Tampoco ha dado más entrevistas, ni siquiera con periodistas amigos, porque no sólo debe hablar de los viajes sino que se ha sumado la revelación de la compra, por parte de su esposa, de una casa en un country de Exaltación de la Cruz que no consta en su propia declaración jurada, una obligación de todo funcionario público.

Danza de nombres

Los nombres de eventuales reemplazos remiten a figuras muy cercanas a Karina Milei, como lo es Adorni, o incluso al Presidente.

Corren los nombres del ministro del Interior, Diego Santilli; su par de Capital Humano, Sandra Pettovello (la más ligada a Javier Milei, incluso desde el afecto); el canciller Pablo Quirno y hasta el subsecretario de gestión institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Incómodos y temerosos del enojo de los Milei -montan en cólera con cierta facilidad- los ministros ordenan a sus voceros decir que “no hay nada”. Por lo bajo, sin embargo, se percibe cierta expectativa. Se admite que la decisión pasará exclusivamente por el Presidente y su hermana, la poderosa secretaria general de la Presidencia. “Se va a ir cuando ellos decidan”, comentan en La Libertad Avanza.

Es obvio que los viajes y la casa no declarada remiten a lujo y a gustos caros, que siempre ha sido el objeto de crítica de toda LLA y en especial de Adorni hacia la política tradicional, la llamada “casta”. Esa estirpe que ellos venían a combatir. Es un golpe al capital simbólico del gobierno sin ninguna duda.

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“Lo van a bancar. Javier necesita alguien que soporte su ritmo de trabajo y al que le tenga confianza. No quedan muchos así en el Gobierno. Con Manuel está cómodo”, explican en Balcarce 50. Es verdad, Milei se va quedando sin gente de extrema confianza. Salvo que quiera caer en el poderoso asesor Santiago Caputo pero esa no parece ser una opción. Karina, en guerra interna con él, ya lo ha vetado.

Para algunos, Quirno aparece como el más “potable” para ocupar ese cargo, aunque un eventual cambio dejaría otra vez acéfala a la Cancillería, que ya tuvo tres cancilleres en poco más de dos años, y se rompería un poco la lógica de trabajo en tándem entre esa cartera y Economía. Quirno es muy cercano a Luis Caputo.

También algunos mencionan a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación. Muy fuerte desde lo técnico pero con poca densidad política. Al menos hasta ahora. Además suele ser un hombre que parece disfrutar de abrir conflictos. Algo que el Presidente no necesita en la Jefatura de Ministros.

El gran fuerte de Adorni, en este contexto, es que Milei y su hermana le tienen mucho afecto personal y, en principio, no lo querrían echar.

La cuestión personal en el propio Adorni tampoco sería un tema menor. Se comenta que el escándalo ha tenido fuerte impacto hacia el interior de su familia.

En lo relacionado a la comunicación, uno de los puntos fuertes de la gestión de Adorni, ya se habían espaciado las conferencias de prensa en Casa Rosada, que llegaron a ser diarias durante su etapa de vocero. De hecho, la última ocurrió el 6 de febrero pasado, junto al canciller Quirno. Es la única en lo que va de 2026, sin contar sus apariciones televisivas destinadas a frenar el escándalo que se originó con la difusión de la presencia de su esposa, Betina Angeletti, en la “Argentina Week” celebrada en Nueva York.

Dato: los que siguen con atención el tema son los libertarios porteños, sobre todo mirando a la elección del año próximo. Adorni, cabeza de la lista que ganó la elección a legisladores de la ciudad en mayo pasado, era “número puesto” o al menos una de las opciones más claras como candidato a jefe de gobierno porteño el año que viene.Esa eventual postulación aparece hoy complicada por las consecuencias en la opinión pública. La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asoma así como una de las alternativas.

“La gente la está pasando mal, no te podés ir en un jet privado con tu familia”, lo critican al Jefe de Gabinete desde una usina libertaria, basados en recientes encuestas que muestran una baja en la imagen de la gestión y de la del propio Presidente, por las derivaciones de una serie de denuncias incluido el caso $LIBRA.

Como sea, con intención de recuperar la agenda de gestión Adorni se prepara para retomar las reuniones individuales con ministros que inició desde que desembarcó en su área, con la idea de profundizar el seguimiento de cada cartera. Lo hará en la semana corta que quedará luego del fin de semana largo.

 

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