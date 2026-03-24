El DIM, rival del Pincha en la Copa, cayó ante Santa Fe

Independiente Medellín (DIM), uno de los equipos poderosos de Colombia y primer rival de Estudjantes en el Grupo A de la edición de la 2026 de la Copa Libertadores (8/4), perdió ayer 2-1 ante Independiente Santa Fe, en el Campín, por la Liga Betplay.

El DIM, que en las últimas horas sufrió la baja por lesión del delantero Francisco Fydriszewski (se le desacomó el codo derecho tras una caída), presentó ayer una formación con mayoría de titulares, entre ellos, el ex Boca, Frank Fabra, pero esta vez, dejó muchas dudas en el partido que perdió frente a Santa Fe.