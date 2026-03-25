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El programa “Ciudad Limpia” ya suma más de 15 mil mejoras

A través de la iniciativa municipal, se avanza con tareas de limpieza, pintura y puesta en valor en espacios públicos, viviendas y comercios de distintos puntos de la ciudad

El programa “Ciudad Limpia” ya suma más de 15 mil mejoras
25 de Marzo de 2026 | 13:22

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La Municipalidad de La Plata extendió el programa “Ciudad Limpia”, con nuevos trabajos de pintura, limpieza y restauración en 461 edificios, locales comerciales, viviendas particulares, espacios públicos y mobiliario urbano.

Durante los últimos días, las cuadrillas colocaron cartelería sobre Camino Centenario entre 501 y 502, 508 entre 9 y 10, 11 entre 41 y 42, 44 y Ruta 36 y 520 entre 12 y 14, entre otros puntos. 

Además, se hidrolavó el asfalto de la avenida 60 entre 143 y 146 y la Plaza Olazábal —donde también se realizaron tareas de pintura—, se llevó adelante un operativo de limpieza en el Coliseo Podestá (10 entre 46 y 47) y se restauró la fachada de la Estación de Trenes de La Plata (1 entre 42 y 44).

Por otro lado, se realizaron tareas de limpieza y pintura en postes y luminarias de 32 entre 18 y 19 y de 65 desde diagonal 74 hasta 26, así como en la luminaria central de la avenida 44 entre 146 y 165. Además, se restauraron 40 cabinas eléctricas, 8 paradas de micro y 3 puestos de diarios.

En el mismo marco, las cuadrillas avanzaron con el lavado de 78 vehículos municipales de Control Urbano, Seguridad y otras áreas operativas para garantizar la correcta conservación de la flota y fortalecer las acciones de higiene y orden.

Cabe mencionar que desde su inicio en agosto de 2024 hasta la fecha, el programa “Ciudad Limpia” realizó un total de 15.062 intervenciones, reafirmando el compromiso del Municipio con la recuperación y el mantenimiento del espacio público.

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