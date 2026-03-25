Amondarain: el nuevo polifuncional en el mediocampo

El mediocampista de Estudiantes Mikel Amondarain vivió una noche inolvidable tras marcar su primer gol en la goleada 5-0 frente a Central Córdoba. Luego del partido, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al reencontrarse con su familia en la tribuna, donde el abrazo con su mamá conmovió a todos los presentes.

Tras el encuentro, el mediocampista analizó sobre el presente del Club y el triunfo que revitaliza al León en la pelea de los primeros puestos: “La historia de Estudiante manda, siempre cuenta con los juveniles de la cantera y siguen todas las misma escuela”.

Luego, al ser consultado por la abultada diferencia y sorprendido aún por el resultado categórico, respondió: “Queríamos ganar nomás porque veníamos de dos derrotas de local y se dio por suerte así”.

Al describir su debut en la red, narró: “Fue una locura, una felicidad enorme. Soñada por cómo se dio y que se lo pude dedicar a mi familia y a mi papá que está en el cielo siempre presente. Todo completito”. Fue su primer gol con la camiseta de Estudiantes en Primera. Ya había estado muy cerca en Mendoza contra Gimnasia en una jugada que terminó de cabeza pero se le dio ahora en UNO, con su familia presente en la cancha para emocionarse.

Luego, al ser consultado por la figura del encuentro, el joven analizó: “El Tanque (Gaich) hizo tres goles, es una locura. Aparte entró y se llevó la pelota. Se la firmamos todos y se la guardó”.

Pero el pibe fue uno de los puntos altos del equipo. Se lo nota diferente en cancha, más suelto y no tan cerca de Ezequiel Piovi. El Cacique Medina le dio una función muy parecida a la que tenía Santiago Ascacibar durante la etapa de Eduardo Domínguez entrenador. Es un volante con llegada, que se anima a pisar el área y por eso no sorprendió su gol. Sin duda que es un mérito del entrenador que hizo un cambio de posición y dio sus frutos.

“SOMOS DEL CAMPO Y NADIE EN MI FAMILIA ENTENDÍA NADA DE FÚTBOL”

“Mi abuelo Cheche es el de la boina que estaba con mi vieja en la platea. Nosotros somos del campo y, cuando yo empecé a jugar, nadie en mi familia entendía nada de fútbol. Ahí mi abuelo empezó a mirar y a entender un poco”, relató el juvenil, visiblemente emocionado.

Los Amondarain son de Bavio, a unos 50 kilómetros de La Plata, una zona rural que lo tiene al joven Mikel como el primero de la familia en destacarse en el fútbol.

El Vasquito también destacó la importancia del gol en lo personal, luego de varios intentos sin poder convertir. “No se me estaba dando pero hoy se me dio, acá con nuestra gente y se lo pude dedicar a mi familia y a mi papá que está en el cielo siempre presente”, expresó sobre las emociones de toda una familia.

Además, valoró el significado colectivo del triunfo y el lugar que tienen los juveniles en el club. “Se lo puedo dedicar a mi familia y a mi viejo que está en el cielo siempre. La historia de Estudiantes manda así, usa de los juveniles. Le firmamos la pelota al Tanque Gaich y se la lleva. Ganamos por mística”, concluyó.