Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |SU UBICACIÓN EN LA CANCHA, UN ACIERTO DE ALEXANDER MEDINA

Amondarain: el nuevo polifuncional en el mediocampo

“Por suerte pude hacer mi primer gol y se lo dediqué a mi familia, en especial a mi Viejo que está en el Cielo”, destacó en entrevistas post partido. El Vasco, el todoterreno del Cacique

Amondarain: el nuevo polifuncional en el mediocampo

Mikel Amondarain marcó su primer gol con el Pincha / N. Braicovich

25 de Marzo de 2026 | 04:13
Edición impresa

El mediocampista de Estudiantes Mikel Amondarain vivió una noche inolvidable tras marcar su primer gol en la goleada 5-0 frente a Central Córdoba. Luego del partido, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al reencontrarse con su familia en la tribuna, donde el abrazo con su mamá conmovió a todos los presentes.

Tras el encuentro, el mediocampista analizó sobre el presente del Club y el triunfo que revitaliza al León en la pelea de los primeros puestos: “La historia de Estudiante manda, siempre cuenta con los juveniles de la cantera y siguen todas las misma escuela”.

Luego, al ser consultado por la abultada diferencia y sorprendido aún por el resultado categórico, respondió: “Queríamos ganar nomás porque veníamos de dos derrotas de local y se dio por suerte así”.

Al describir su debut en la red, narró: “Fue una locura, una felicidad enorme. Soñada por cómo se dio y que se lo pude dedicar a mi familia y a mi papá que está en el cielo siempre presente. Todo completito”. Fue su primer gol con la camiseta de Estudiantes en Primera. Ya había estado muy cerca en Mendoza contra Gimnasia en una jugada que terminó de cabeza pero se le dio ahora en UNO, con su familia presente en la cancha para emocionarse.

Luego, al ser consultado por la figura del encuentro, el joven analizó: “El Tanque (Gaich) hizo tres goles, es una locura. Aparte entró y se llevó la pelota. Se la firmamos todos y se la guardó”.

Pero el pibe fue uno de los puntos altos del equipo. Se lo nota diferente en cancha, más suelto y no tan cerca de Ezequiel Piovi. El Cacique Medina le dio una función muy parecida a la que tenía Santiago Ascacibar durante la etapa de Eduardo Domínguez entrenador. Es un volante con llegada, que se anima a pisar el área y por eso no sorprendió su gol. Sin duda que es un mérito del entrenador que hizo un cambio de posición y dio sus frutos.

LE PUEDE INTERESAR

El Pincha se entrena en el Country

LE PUEDE INTERESAR

El desafío para Gimnasia es volver a meterse entre los ocho

“SOMOS DEL CAMPO Y NADIE EN MI FAMILIA ENTENDÍA NADA DE FÚTBOL”

“Mi abuelo Cheche es el de la boina que estaba con mi vieja en la platea. Nosotros somos del campo y, cuando yo empecé a jugar, nadie en mi familia entendía nada de fútbol. Ahí mi abuelo empezó a mirar y a entender un poco”, relató el juvenil, visiblemente emocionado.

Los Amondarain son de Bavio, a unos 50 kilómetros de La Plata, una zona rural que lo tiene al joven Mikel como el primero de la familia en destacarse en el fútbol.

El Vasquito también destacó la importancia del gol en lo personal, luego de varios intentos sin poder convertir. “No se me estaba dando pero hoy se me dio, acá con nuestra gente y se lo pude dedicar a mi familia y a mi papá que está en el cielo siempre presente”, expresó sobre las emociones de toda una familia.

Además, valoró el significado colectivo del triunfo y el lugar que tienen los juveniles en el club. “Se lo puedo dedicar a mi familia y a mi viejo que está en el cielo siempre. La historia de Estudiantes manda así, usa de los juveniles. Le firmamos la pelota al Tanque Gaich y se la lleva. Ganamos por mística”, concluyó.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los chats de Emilia Mernes con jugadores casados de la Selección: rompió el silencio la mujer de Paredes

Masiva movilización a Plaza de Mayo por los 50 años del golpe: las organizaciones de DD.HH. leyeron un documento con críticas al Gobierno

Conmoción en La Plata: identificaron a la joven que apareció muerta en un edificio

VIDEO. "Mística" en una "noche soñada": las claves de Mikel Amondarain tras el contundente triunfo ante Central Córdoba

Messi llegó al país para sumarse a la Selección, dándole un gran abrazo a Chiqui Tapia
+ Leidas

Desde mañana cambia el horario de atención en bancos públicos y privados: a qué hora abrirán

Camino Belgrano | Cómo serán los desvíos previstos para mañana por las obras del shopping

El fallo por el saneamiento cloacal en el Gran La Plata: el juez advierte sobre “amenazas” tras el embargo a la Provincia

"Salió volando y no lo pudimos encontrar": desesperada búsqueda de un pato en La Plata

La nafta súper roza los $2.000 en La Plata: seis aumentos en dos semanas con subas acumuladas de hasta el 12%

Arcor y Danone se quedaron con La Serenísima y todo el grupo Mastellone

Adorni reaparece en conferencia de prensa y se mostrará con Milei

El PJ con movidas separadas, cánticos 2027 y apuntando contra Milei
Últimas noticias de Deportes

Llegó Messi, hubo foto pero no se entrenó

El único que no juega contra un mundialista

Agustín Giay será el reemplazo de Montiel

“Muy contento de volver a la Bombonera”
Policiales
¿Tortilla en mal estado?: otro testimonio alimenta el escándalo
Investigan la muerte de una estudiante de 25 años
La abogada juzgada en Brasil no irá a prisión y podrá volver al país
Rolando Barbano, blanco del robo menos esperado
Fue a robar a un comercio en pijama, lo vieron y cayó preso
La Ciudad
Paros y feriados complican las clases en la Universidad
De generación en generación: los comercios que pueden convertirse en patrimonio vivo de la Ciudad
Nelly y Juana se sumaron al “club de los 100”
Se define si hay ganadores en la ronda del Cartonazo
"Salió volando y no lo pudimos encontrar": desesperada búsqueda de un pato en La Plata
Política y Economía
La nafta súper roza los $2.000 en La Plata: seis aumentos en dos semanas con subas acumuladas de hasta el 12%
El fallo por el saneamiento cloacal en el Gran La Plata: el juez advierte sobre “amenazas” tras el embargo a la Provincia
Arcor y Danone se quedaron con La Serenísima y todo el grupo Mastellone
A 50 años del Golpe Masiva marcha contra el olvido
El PJ con movidas separadas, cánticos 2027 y apuntando contra Milei
Espectáculos
Los chats de Emilia Mernes con jugadores casados de la Selección: rompió el silencio la mujer de Paredes
"Nunca más": desde Fito Paez a María Becerra, los artistas que se expresaron en el Día de la Memoria
Marcos Giles y su historia con el 24 de marzo: "Mi abuela, hasta el día de hoy, no encontró el cuerpo de su hermano"
¿Otra vez juntos? La verdad sobre Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato
Catriel y Paco, de gira: del supuesto retiro a un tour mundial infernal

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla