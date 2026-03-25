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Deportes |PESE A NO JUGAR EL DT QUIERE REPASAR CONCEPTOS

El Pincha se entrena en el Country

El Pincha se entrena en el Country

X (@EdelpOficial)

25 de Marzo de 2026 | 04:12
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El plantel de Estudiantes se entrenará hoy en el Country de City Bell a la espera del partido contra San Lorenzo, que no tiene fecha todavía y le falta un poco más de una semana por delante.

De todos modos el entrenador entendió que era mejor seguir en ritmo de entrenamientos pese al parate porque el descanso llegará el fin de semana, que será el último que tengan los jugadores antes de comenzar el difícil camino de la doble competencia por el inicio de la Copa Libertadores.

Por eso el Cacique Medina buscará reforzar nuevos conceptos con su plantel, que ya mostró algunos signos de renovación, como por ejemplo las nuevas posiciones en cancha para Tiago Palacios y Mikel Amondarain, los dos mejores jugadores que tuvo el equipor en sus últimos partidos.

El DT quiere intensificar la definición, porque sabe fue uno de los puntos más flacos del equipo en el primer tiempo contra Central Córdoba y en parte también en su visita a Mendoza. Medina quiere que sus jugadores encuentren los caminos cuando el partido está cerrado.

 

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