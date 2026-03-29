Alejandro Orfila a Cusco FC: el ex DT de Gimnasia será rival de Estudiantes en la Libertadores

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El entrenador uruguayo vuela esta noche para sellar su vínculo por el resto de la temporada
La dirigencia de la "Máquina Dorada" se movió con rapidez y ya tiene al sucesor para su banquillo. Alejandro Orfila, ex DT de Gimnasia, alcanzó un acuerdo total con el club peruano y emprenderá su viaje en las próximas horas para estampar la firma en un contrato que lo vincula a la institución hasta la finalización de la actual campaña.
El técnico llega con la misión de estabilizar al equipo y lo hará acompañado de un grupo de trabajo compuesto por Jonathan Bottinelli y Guillermo Almada como ayudantes de campo, Diego Arias como preparador físico, Juan Raña como entrenador de arqueros y Vicente Barrios ayudante de video análisis.
El técnico argentino optó por aceptar la oferta de Melgar. Pese a que Rondelli tenía un proyecto a largo plazo con contrato hasta 2028, el conjunto de Arequipa aceleró las gestiones para sumarlo a sus filas. Sin embargo, por reglamentación de la liga peruana, el DT no podrá sentarse en el banco de suplentes de su nuevo club de inmediato por haber dirigido a Cusco en el Apertura; su estreno oficial será recién en el Clausura.
Hoy continúa la venta del pack locales por 3, para los partidos del Pincha en el Estadio UNO. Mientras que la venta por partido se comunicará a través de los medio oficiales del Club. Aunque para el partido ante Cusco FC, la misma comenzará a partir del 7 de abril.
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