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Política y Economía

Reclamo de intendentes a la Nación por la distribución de recursos

Reunidos en Paraná, jefes comunales de todo el país expresaron preocupación por la merma sostenida de ingresos y el aumento de las demandas sociales. El platense Julio Alak advirtió sobre la “discriminación” a la provincia de Buenos Aires y dijo que “los municipios sostenemos lo que el gobierno nacional abandona”

Reclamo de intendentes a la Nación por la distribución de recursos
Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

31 de Marzo de 2026 | 14:59

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En una situación que describieron como “de extrema gravedad”, el Consejo Federal de Intendentes se reunió este mediodía en Paraná para expresar su preocupación por la merma sostenida de ingresos y el aumento de las demandas sociales en sus municipios, y reclamaron al gobierno nacional una “distribución equitativa” de los recursos. En el cónclave con pares de todo el país, el platense Julio Alak advirtió por la “discriminación” que sufre la provincia de Buenos Aires y se quejó que “los municipios sostenemos lo que el gobierno nacional abandona”.

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