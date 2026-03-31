Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Deportes |De los últimos seis partidos en el bajo, igualaron en cinco oportunidades

Estudiantes: la sequía que busca cortar en el Gasómetro

El Pincha quiere revertir una marca adversa ante San Lorenzo jugando en el Pedro Bidegain de casi una década sin victorias en ese escenario. Ganó por última vez el 23 de octubre de 2016

Estudiantes: la sequía que busca cortar en el Gasómetro

damonte tras el gol del pincha en el último triunfo en el gasómetro

31 de Marzo de 2026 | 04:03
Edición impresa

Estudiantes tendrá este viernes una parada exigente cuando visite a San Lorenzo en el Estadio Pedro Bidegain, con un objetivo claro: dejar atrás una racha adversa que se extiende desde hace casi una década. El equipo conducido por Alexander Medina buscará volver a ganar en el Nuevo Gasómetro, un escenario que en los últimos años le resultó esquivo.

La estadística es contundente. El Pincha no logra imponerse en el Bajo Flores desde el 26 de octubre de 2016, cuando derrotó 2-1 al Ciclón en una tarde que todavía se recuerda en La Plata. Desde entonces, pasaron múltiples enfrentamientos en ese recinto, pero el conjunto albirrojo no pudo volver a celebrar. En ese lapso, predominó la paridad: seis cruces posteriores a aquella victoria dejaron cinco empates y una derrota, reflejando una tendencia de partidos cerrados y muy disputados.

A pesar de este dato negativo, hay un aspecto que invita al optimismo. El historial entre ambos equipos en el Pedro Bidegain es parejo: desde que San Lorenzo hace de local en ese la Perito Moreno, acumulan 8 triunfos por lado y 12 igualdades. Es decir, más allá de la racha reciente, no existe una supremacía marcada del conjunto azulgrana en su casa.

Para encontrar la última sonrisa pincharrata en el Gasómetro hay que retroceder al 23 de octubre de 2016, bajo la conducción de Nelson Vivas. Esa tarde, Estudiantes formó con Nahuel Losada; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Leandro Desábato y Matías Aguirregaray; Israel Damonte, Rodrigo Braña y Santiago Ascacibar; Lucas Rodríguez, Augusto Solari y Lucas Viatri.

El equipo platense abrió el marcador rápidamente, a los 10 minutos del primer tiempo, con un gol de Titi Rodríguez. Ya en el complemento, San Lorenzo llegó al empate a través de Sebastián Blanco, pero cuando el partido parecía encaminarse a la igualdad, apareció Damonte. A falta de 20 minutos, el mediocampista se arrojó en palomita tras un centro al área y selló el 2-1 definitivo para el Pincha.

Ese triunfo no solo significó tres puntos en condición de visitante, sino que además le permitió a Estudiantes consolidarse en la cima del torneo, sacándole cinco unidades de ventaja a su escolta, justamente San Lorenzo, y estirar un invicto que alcanzaba los 18 partidos.

LE PUEDE INTERESAR

El plan de Úbeda: rotación con la mira en la Copa

LE PUEDE INTERESAR

Alumni, al Promocional Amateur

Desde entonces, la historia fue distinta. En la Superliga 2018/19 igualaron 1-1, resultado que se repitió en la temporada siguiente. En 2020, por la Copa Diego Maradona, el equipo entonces dirigido por Leandro Desábato cayó 2-0 en un torneo que no dejó buenos recuerdos para el conjunto platense. A partir de allí, llegaron nuevas igualdades: 0-0 en la Liga Profesional 2022, 1-1 en la Copa de la Liga 2024 y otro 1-1 en la Liga Profesional del mismo año.

Con este panorama, el desafío para el equipo dirigido por Medina es doble: sostener el buen momento en el campeonato y, al mismo tiempo, cortar una racha negativa que ya lleva demasiado tiempo. El Nuevo Gasómetro aparece como una prueba de carácter para un Estudiantes que quiere seguir creciendo y volver a hacerse fuerte también fuera de casa.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Con el debut de Damonte, Aldosivi recibe al Bicho

La joya de City Bell citada a la Sub 16

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Conmoción en Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero
+ Leidas

'Chiqui' Tapia y Toviggino procesados, embargados y ¿con un pie afuera del Mundial?

El 'Cacique' Medina mete mano en el once para el arranque de una seguidilla importante

Nueva suba en las cuotas de los colegios privados: de cuánto será el aumento en abril

Con la duda en la zaga, Zaniratto prepara los once

Alta adhesión en el primer día de huelga de los docentes universitarios

Medicina ya tiene decano electo tras los “faltazos” del oficialismo

Estudiantes: la sequía que busca cortar en el Gasómetro

Último examen: la Selección recibe a Zambia
Últimas noticias de Deportes

Último examen: la Selección recibe a Zambia

Scaloni, entre la emoción por Panichelli y el partido

Ocho “europeos” van por los últimos pasajes para la cita mundialista

Uruguay ante Argelia y Muslera no sería titular
Espectáculos
El lado B de Pablo Escobar: cómo es vivir entre sicarios siendo apenas un chico
Maxi López, ¿es un traicionero de amigos?
“Renunciá”: las redes arden contra Franchín por su opinión sobre el tiroteo en Santa Fe
“No estoy enamorado de ella”: el ex de Juana Repetto no quiere reconciliarse
Vicuña y Lamothe, listos para amarse en “Secreto en la montaña”
Política y Economía
Adorni, en la mira: un préstamo no bancario y una casa por US$230 mil
Pliegos de jueces: un hijo de Rosatti y candidatos para vacantes en La Plata
Kicillof defendió la estatización de YPF y volvió a criticar a Milei
La Corte se mostró unida al presentar los cambios para la selección de jueces
Murió Carmen Roqueta, la jueza que condenó a Videla por robo de bebés
Policiales
Horror en una escuela: un alumno mató a otro de un escopetazo
Dolor, silencio y velas en el colegio de los disparos
El fiscal quiere prisión efectiva para Pettinato
Atravesada por el dolor, una madre pide justicia
La abogada retenida en Brasil, cerca del regreso
La Ciudad
Artemis II pone primera: despegue a la Luna con aporte local
Fuerte caída de los viajes en micros y menos uso de la SUBE en la Región
Medicina ya tiene decano electo tras los “faltazos” del oficialismo
Colectivos, prepagas y los alquileres suben en abril
Actividades: lectura y encuentro de jubilados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla