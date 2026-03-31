Estudiantes: la sequía que busca cortar en el Gasómetro

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El Pincha quiere revertir una marca adversa ante San Lorenzo jugando en el Pedro Bidegain de casi una década sin victorias en ese escenario. Ganó por última vez el 23 de octubre de 2016
Estudiantes tendrá este viernes una parada exigente cuando visite a San Lorenzo en el Estadio Pedro Bidegain, con un objetivo claro: dejar atrás una racha adversa que se extiende desde hace casi una década. El equipo conducido por Alexander Medina buscará volver a ganar en el Nuevo Gasómetro, un escenario que en los últimos años le resultó esquivo.
La estadística es contundente. El Pincha no logra imponerse en el Bajo Flores desde el 26 de octubre de 2016, cuando derrotó 2-1 al Ciclón en una tarde que todavía se recuerda en La Plata. Desde entonces, pasaron múltiples enfrentamientos en ese recinto, pero el conjunto albirrojo no pudo volver a celebrar. En ese lapso, predominó la paridad: seis cruces posteriores a aquella victoria dejaron cinco empates y una derrota, reflejando una tendencia de partidos cerrados y muy disputados.
A pesar de este dato negativo, hay un aspecto que invita al optimismo. El historial entre ambos equipos en el Pedro Bidegain es parejo: desde que San Lorenzo hace de local en ese la Perito Moreno, acumulan 8 triunfos por lado y 12 igualdades. Es decir, más allá de la racha reciente, no existe una supremacía marcada del conjunto azulgrana en su casa.
Para encontrar la última sonrisa pincharrata en el Gasómetro hay que retroceder al 23 de octubre de 2016, bajo la conducción de Nelson Vivas. Esa tarde, Estudiantes formó con Nahuel Losada; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Leandro Desábato y Matías Aguirregaray; Israel Damonte, Rodrigo Braña y Santiago Ascacibar; Lucas Rodríguez, Augusto Solari y Lucas Viatri.
El equipo platense abrió el marcador rápidamente, a los 10 minutos del primer tiempo, con un gol de Titi Rodríguez. Ya en el complemento, San Lorenzo llegó al empate a través de Sebastián Blanco, pero cuando el partido parecía encaminarse a la igualdad, apareció Damonte. A falta de 20 minutos, el mediocampista se arrojó en palomita tras un centro al área y selló el 2-1 definitivo para el Pincha.
Ese triunfo no solo significó tres puntos en condición de visitante, sino que además le permitió a Estudiantes consolidarse en la cima del torneo, sacándole cinco unidades de ventaja a su escolta, justamente San Lorenzo, y estirar un invicto que alcanzaba los 18 partidos.
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Desde entonces, la historia fue distinta. En la Superliga 2018/19 igualaron 1-1, resultado que se repitió en la temporada siguiente. En 2020, por la Copa Diego Maradona, el equipo entonces dirigido por Leandro Desábato cayó 2-0 en un torneo que no dejó buenos recuerdos para el conjunto platense. A partir de allí, llegaron nuevas igualdades: 0-0 en la Liga Profesional 2022, 1-1 en la Copa de la Liga 2024 y otro 1-1 en la Liga Profesional del mismo año.
Con este panorama, el desafío para el equipo dirigido por Medina es doble: sostener el buen momento en el campeonato y, al mismo tiempo, cortar una racha negativa que ya lleva demasiado tiempo. El Nuevo Gasómetro aparece como una prueba de carácter para un Estudiantes que quiere seguir creciendo y volver a hacerse fuerte también fuera de casa.
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