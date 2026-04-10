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La AFA sancionó fuerte a Palacios por la expulsión contra San Lorenzo y también al Cacique Medina

La AFA sancionó fuerte a Palacios por la expulsión contra San Lorenzo y también al Cacique Medina
10 de Abril de 2026 | 10:50

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El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer las sanciones correspondientes a las expulsiones registradas en el partido entre Estudiantes de La Plata y San Lorenzo, con castigos para el defensor Tomás Palacios y el entrenador Alexander Medina.

En el caso de Tomás Palacios, el defensor de Estudiantes fue suspendido por dos partidos, en aplicación del artículo 13 inciso 1.e del Código Disciplinario. De esta manera, el futbolista se perderá el compromiso de este sábado ante Unión de Santa Fe y el siguiente frente a Instituto de Córdoba (sábado 18). Su regreso se producirá en el encuentro ante Talleres de Córdoba -sábado 25-, que se disputará en UNO.

Por su parte, el director técnico recibió una sanción de un partido de suspensión o, en su defecto, una multa de 21 entradas generales, equivalente a 840.000 pesos. El entrenador deberá cumplir la fecha de sanción o abonar la penalidad económica para poder estar en el banco en el próximo compromiso.

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