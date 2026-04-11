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En FOTOS | El color de la Asamblea Universitaria en la UNLP

En FOTOS | El color de la Asamblea Universitaria en la UNLP
11 de Abril de 2026 | 14:38

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Con el Dr. Arq. Fernando Tauber como único candidato, la Asamblea Universitaria sesionaba este sábado para elegir al nuevo presidente de la Universidad Nacional de La Plata, que se desempeñará al frente de la casa de estudios durante el período 2026 -2030. Los asambleístas se reunieron desde las 8 horas, en el Salón Auditorio de la Facultad de Psicología, ubicada en calle 51 entre 123 y 124, ciudad de Ensenada.
 

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