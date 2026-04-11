VIVO.- Se realiza la Asamblea en la UNLP para elegir presidente

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La Asamblea de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) comenzó a sesionar este sábado temprano con el objetivo de elegir al nuevo rector para el período 2026-2030. Hay un sólo candidato, el actual vicepresidente y expresidente (en 2 periodos) Fernando Tauber.
La reunión del máximo órgano de gobierno de la casa de altos estudios se realiza desde las 8 en la Facultad de Psicología. No se preveían anoche turbulencias para el trámite que no tiene ni tuvo a lo largo del proceso electoral en la UNLP oposición a la actual gestión.
La elección del presidente queda a cargo de los consejeros directivos de las 17 facultades, según establece el estatuto de la Universidad la composición de la asamblea. Está representados los profesores, jefes de trabajos prácticos, ayudantes diplomados, graduados y estudiantes. A la vez, habrá diez representantes nodocentes y un representante docente de cada establecimiento del Sistema de Pregrado Universitario.
A la vez, cada gremio (Adulp, Atulp, Fulp) tendrá un representante con voz y sin voto.
Los consejeros directivos, votados en las elecciones de claustro del año pasado y con mandato en curso desde este mes, también votaron en las últimas semanas a los decanos de su facultad.
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